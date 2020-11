Edilul Valentin Vrabie, învestit pentru al doilea mandat la Medgidia. „Pornesc la drum cu bună credință”

Totodată, a fost validat noul Consiliu Local al Municipiului Medgidia, prin depunerea jurământului de către 16 consilieri din totalul de 19 membri.





A fost validat mandatul următorilor consilieri: Marian Valentin Anton (PNL), Arslan Ozgun (PNL), Adrian-Petre Bereș (PSD), Viorel Ciprian Copilu (PNL), Daniela Daniel (ALDE), Sorina Eftimi (PNL), Ionuț Lupu (USR), Bogdan Marian Moșescu (USR), Omer Metin (PNL), Niculae Păun (ALDE), Sorin Elvis Radu (PSD), Bogdan Gheorghe Rapciuc (PNL), Adrian Denis Scăbătura (PNL), Valeriu Romeo Teodorescu (PNL), Luminița Vlădescu (PSD) și Constantin Zisu (PNL).











Pentru a fi completă componența Consiliului Local Municipal Medgidia, urmează să fie validați și ceilalți trei consilieri, în viitoarea ședință de consiliu.





„Pornesc în noul mandat cu aceleaşi gânduri şi cu aceeaşi bună credinţă pe care mi-au oferit-o medgidienii. Dacă timp de patru ani de zile la Medgidia au avut loc lupte, bătălii şi piedici puse, acum încrederea medgidienilor m-a responsabilizat şi mai mult. Trebuie să funcţionăm într-un regim de normalitate, fără scandal, fără circ şi fără balamuc. Avem o majoritate confortabilă şi cred că în aceşti patru ani de zile vom avea ocazia să facem o comparaţie între cât s-a pierdut în zeci de ani de circ şi balamuc în Consiliul Local şi ce s-a întâmplat într-un mandat unde există un interes pentru cetăţean, unde respectul pentru cetăţean se vede în atitudinea fiecărui consilier. Am avut câţiva contestatari mai vocali, dar majoritatea în Medgidia a dovedit că este mai pragmatică şi nu este uşor de păcălit aşa cum au crezut contestatarii gălăgioşi care nu au făcut decât rău Medgidiei. Am înţeles că a existat suspiciune de fraudă electorală, dar când câştigi alegerile cu un procent de 65 la sută nu cred că putem vorbi de aşa ceva. Vă daţi seama cu ce oameni m-am confruntat eu la Medgidia până în prezent. Mă aflu la cel de-al doilea mandat la Medgidia. Oamenii nu mă iubesc, ei mă respectă. Am câştigat respectul lor prin ceea ce am făcut, prin acţiunile mele şi prin curajul care m-a ajutat să nu cedez presiunilor şi atacurilor”, a declarat pentru „Cuget Liber“ Valentin Vrabie.











„Mulțumesc tuturor cetățenilor municipiului Medgidia pentru încrederea uriașă pe care mi-au acordat-o și doresc noilor membri ai Consiliului Local putere de muncă și înțelepciune în luarea deciziilor care privesc comunitatea noastră!”, a spus edilul Valentin Vrabie.