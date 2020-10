Dorinela Irimia, învestită pentru a treia oară în funcţia de primar al comunei Saraiu

Comuna Saraiu din judeţul Constanţa este locul în care oamenii care convieţuiesc acolo sunt extrem de mulţumiţi de administraţia publică. Drept dovadă, Dorinela Irimia a câştigat recent pentru a treia oară consecutiv alegerile pentru postul de primar în comuna Saraiu, ceea ce înseamnă că cetăţenii comunei duc un trai bun de aproximativ 8 ani de zile. Pentru aceştia urmează încă patru ani sub conducerea primarului Dorinela Irimia.Recent, în comuna Saraiu, a avut loc constituirea Consiliului Local Saraiu şi implicit învestirea primarului Dorinela Irimia. Cei nouă consilieri locali au depus jurământul, iar apoi a venit rândul primarului de a executa acelaşi procedeu.Dorinela Irimia a vorbit pentru „Cuget Liber” despre proiectele pe care le are în desfăşurare, dar şi despre acele proiecte pe care şi le-a propus împreună cu consilierii locali pentru comuna Saraiu.„Proiectele pentru următorii patru ani sunt cele în curs care sunt aprobate şi aşteptăm finanţarea lor, respectiv asfaltarea localităţii Saraiu pe o lungime de 17,5 kilometri de asfalt, canalul de intercepţie şi ape fluviale Saraiu în valoare de aproximativ un milion şi nouă sute de mii de lei, înfiinţarea unei platforme de gunoi, acesta fiind proiectul aflat în licitaţie publică şi care aparţine de Ministerul Mediului. Mai avem în plan construcţia unor locuinţe pentru tineri prin ANL, două blocuri şi construirea a două case mortuare, una în localitatea Saraiu şi una în localitatea Dulgheru. Mai avem de gând să extindem şi cimitirul nou din Saraiu şi să înfiinţăm o cantină socială şi înfiinţarea unui cămin de bătrâni”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.Consiliul Local din comuna Saraiu este format din nouă consilieri. Şapte dintre aceştia fac parte din Partidul Social Democrat, unul din partea Partidului Naţional Liberal şi unul din partea alianţei USR-PLUS.Având majoritatea de partea sa, Dorinela Irimia este foarte încrezătoare că poate duce la bun sfârşit proiectele pe care şi le-a propus pentru comuna pe care o conduce.„Componenţa Consiliului Local Saraiu este următoarea: 7 consilieri PSD, unul din partea PNL şi unul din partea USR-PLUS. Eu mi-am dorit din momentul alegerilor să fim o singură echipă şi prioritar să fie interesul cetăţeanului, iar atâta timp cât proiectele sunt pentru cetăţeni, să nu existe culoare politică. De aceea am fost aleşi de populaţie. Aprecierea şi creditul pe care mi l-au acordat cetăţenii din Saraiu reprezintă o îndatorire morală pentru a duce la bun sfârşit proiectele care sunt în curs de desfăşurare şi proiectele care vor urma pentru a rezolva orice problemă a cetăţenilor”, a adăugat Dorinela Irimia.Cu două mandate de primar şi avându-l în faţă şi pe cel de-al treilea, Dorinela Irimia este îndreptăţită să creadă că poate face lucruri extraordinare pentru comuna pe care o conduce, aşa cum a făcut-o şi până în prezent.