DOLIU ÎN PNL. A MURIT PRIMARUL COMUNEI ADAMCLISI Dorina Cicilia ȘERBĂNESCU

"Dragii mei, în urmă cu două zile inima mea mi-a facut probleme, dar este mai mult vina mea ,fumatul combinat cu stres ,odihna mai putina.Dar Dumnezeu a ales ca eu sa trec peste aceasta cumpana si sa ma simt bine.Nu pot sa descriu in cuvinte cat sprijin am primit din partea colegilor ,prietenilor ,si intregului personal medical incepand cu doamnele din Adamclisi ,personalul celor 2 ambulante ,medicilor si pers. medical din Spitalul Judetean ,mii de multumiri ! Insa ,alaturi de voi toti ,familia mea a fost tot ce am avut si voi avea mai de pret .Au fost sprijinul meu necontenit si speranta mea de viata ! Eu ii multumesc din suflet Domnului pentru ca a avut grija de mine prin medici ,familie ,multumesc preotilor pentru rugaciuni ,tuturor prietenilor . Va doresc tuturor multa sanatate ,si va multumesc anticipat pentru gandurile bune pe care le aveti pentru mine. Dumnezeu sa ne aibe in pază!", este ultimul mesaj transmis, pe data de 13 noiembrie, de Dorina Cicilia Şerbănescu.











"Filiala Constanța a Partidului Național Liberal este alături de familia greu incercată a iubitei si regretatei noastre colege si prietene, Dorina Cicilia Șerbănescu. Primar al comunei Adamclisi, profesor și inginer agronom, Dora a reusit să schimbe fața localității prin iubirea pentru comunitate, devotamentul si eforturile de multe ori supraomenești. Vestea trecerii ei la cele veșnice a căzut ca un trăsnet peste noi toți. Dora a fost in primul rand un om extraordinar si va rămâne in inimile tuturor celor ce au cunoscut-o. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace!", este mesajul tarnsmis de liberalii din Constanţa.



"În doar câteva zile, am pierdut doi colegi dragi. Săptămâna trecută, ne-a părăsit doctorul Ciucă, o figură marcantă a filialei noastre. Ieri, draga noastră colegă, primar al comunei Adamclisi, Dorina Cicilia Șerbănescu, a plecat într-o lume mai bună. Ne vom aminti de ea ca fiind o persoană energică, neobosită. Dora, va rămâne, în memoria celor de la Adamclisi, drept un om care a iubit comuna. Condoleanțe familiei! Drum lin spre lumea celor drepți, Dora! Dumnezeu să te aibă în pază!", a transmis deputatul constănţean Marian Cruşoveanu.

De altfel, în urmă cu câteva zile, ea anunţa pe pagina personală de Facebook că se află internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa dar, la acel moment, depăşise momentele critice prin care trecuse.