Dispute în Coaliție. UDMR vrea o taxă de 1% din cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut în discuțiile coaliției pe tema bugetului introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru companiile care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Propunerea UDMR nu a fost însă acceptată de liberali. Fostul premier Florin Cîțu a anunțat că PNL se opune, însă premierul Ciucă a declarat că discuțiile continuă. „Am să discut cu fiecare dintre cei care sunt responsabili în cadrul coaliţiei pe acest subiect şi vom lua o decizie împreună”, a spus premierul.Surse participante la ședințele coaliției în care s-a discutat acest subiect susțin că una dintre concluzii a fost că introducerea taxei încă de la începutul anului viitor ar da dovadă de impredictibilitate pentru mediul de afaceri. Deși ar fi de acord cu taxarea, acest lucru este susținut și de social-democrați. „Nu ai cum să schimbi taxe de pe o zi pe altă”, susțint surse din PSD.Pentru introducerea taxei de 1% insistă UDMR. Kelemen Hunor spune că „taxa de solidaritate” poate fi introdusă pentru cel mult trei ani, fiind discutat inclusiv varianta introducerii sale doar în 2021. Estimarea UDMR este că această taxă ar putea aduce la bugetul de stat în jur de 5 miliarde de lei. Vor fi taxate peste 300 de mari companii atât private, cât și de stat.„Este o propunere pentru o perioadă scurtă, de un an de zile, de a creşte veniturile la buget într-o perioadă dificilă, când eşti nevoit, din cauza inflaţiei, a creşterii preţurilor la energie, să mai aduci la buget nişte sume cu care poţi să îi ajuţi pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar, în acelaşi timp, trebuie să faci şi investiţii în sănătate, în educaţie, în domenii importante. Eu am propus această taxă, nu este ceva uzual, trebuie o discuţie şi cu oamenii de afaceri. Au existat mici discuţii, unii acceptă mai uşor, alţii mai greu. Eu propun o taxă de 1% din cifra de afaceri pe anul 2021, pe un an de zile, care înseamnă un venit important şi care va avea ca destinaţie investiţii în sănătate şi educaţie, domenii prioritare, nu cheltuieli permanente”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.