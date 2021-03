Dezbatere publică la Cumpăna. Mariana Gâju: "Sunt proiecte pe care le cer de 10 ani"

Casa de Cultură a comunei Cumpăna găzduieşte, la această oră, o dezbatere publică despre realizarea nodului de descărcare a autostrăzii şi legarea comunei de A2. La întalnire participă primarul Mariana Gâju şi reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi ai Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa.







Autorităţile locale au solicitat CNAIR extinderea carosabilului DN 39E, cu amenajarea de piste biciclete şi parcări, dar şi conectarea localităţii la autostradă.







"Am propus lărgirea şoselei la patru benzi, însă ni s-a spus că este imposibil să avem şi acestea, şi pista pentru biciclete, trotuare, spaţii verzi. S-a luat în calcul şi varianta cu trei benzi, precum pe varianta Eforie, însă şi aceasta implică numeroase dificultăţi. Încercăm să vedem cu ce soluţii vin specialiştii", a explicat primarul Mariana Gâju.







"Sunt proiecte pe care le cer de 10 ani. De 10 ani de zile bat la uşile ministerelor", a mai spus edilul.







Potrivit acesteia, Consiliul Judeţean a transmis o adresa către Primăria Cumpăna o adresă prin care li se cere acordul pentru realizarea drumului alternativa Techirghiol, pentru a decongestiona traficul de la DN 39. Această arteră va traversa o parte din comună şi va cuprinde un nou pod peste Canalul Dunăre Marea Neagră, pentru a face legatura cu sudul litoralului.







De asemenea, Compania de Căi Ferate a transmis către autorităţile locale intenţia de a aduce o linie de cale ferată, care va traversa localitatea şi care va face legătura cu Portul Constanţa.







"Toate acestea sunt investiţii de interes naţional şi presupun şi o serie de exproprieri, tocmai de aceea am dorit să aduc la cunoştinţa locuitorilor ce anume trebuie făcut. Nu sunt secrete, nu se fac pe sub masă. Ne interesează ce se întamplă cu comuna noastră şi ce lăsăm în urma copiilor noştri. Am pus inclusiv problema noxelor de la autostradă, pentru casele din apropierea şoselei şi mi s-a spus că vor fi amplasate panouri fonoabsorbante", a subliniat primarul Mariana Gâju.







Potrivit reprezentanţilor CNAIR, proiectul de extindere DN 39E a apărut la începutul lunii martie 2021 şi urmează mai multe studii de prefezabilitate. În ce priveşte alternativa Techirghiol, acest drum va fi realizat cu fonduri nerambursabile şi demararea acestuia se va face în perioada următoare.







"Drumul Alternativa Techirghiol va fi de fapt o autostradă. S-au făcut mai multe studii. Varianta va avea 28 km şi va ajunge până la sensul giratoriu de la 23 August", a explicat proiectantul Cristian Beluciu.