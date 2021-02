Deputatul USR Silviu Dehelean solicită corectarea Legii Curţii Constituţionale

„Ceea ce ne preocupă acum este să intervenim în actele normative asupra cărora s-a intervenit distructiv în ultimii patru ani şi care necesită o corectare cât mai rapidă. Mă gândesc la Legea Curţii Constituţionale, de exemplu, în care a fost introdusă o superimunitate în urmă cu un an sau doi în aşa fel încât judecătorii Curţii pot fi traşi la răspundere doar în condiţiile în care o majoritate de două treimi dintre colegii lor sunt de acord cu acest lucru. Am vorbit despre asta la momentul respectiv, am verificat problema, ne-am opus, am şi explicat de ce, dar acum a venit timpul să încercăm să corectăm acest aspect. Să revenim la o formă de realizare a imunităţii care să fie funcţională. E un subiect care îmi aparţine şi care încă nu a fost discutat. Deci trebuie să văd în ce măsură colegii mei consideră că e un moment potrivit să ne apucăm de chestia asta în momentul de faţă sau o să fie o iniţiativă solitară”, a precizat, într-o conferinţă de presă, Silviu Dehelean.





Deputatul a menţionat faptul că, după începerea sesiunii parlamentare la 1 februarie, o mare parte de timp a fost afectată, recent, pentru Legea bugetului de stat pe anul 2021, fiind puse pe roţi diferitele mecanisme din parlament în urma schimbărilor care au intervenit.

Deputatul USR Silviu Dehelean a declarat, vineri, că intenţionează să corecteze Legea Curţii Constituţionale, în care a fost introdusă o superimunitate pentru judecătorii instituţiei.