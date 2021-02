Deputatul liberal Septimiu Bourceanu îl ia la întrebări pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu

În plus, el a explicat că atunci când spune „de la zero” nu se referă la desfiinţarea niciunui spital, ci la înfiinţarea unuia nou.



„Când spun de la zero mă refer că nu se desființează niciun spital ci înființăm un nou spital și astfel creștem infrastructura spitalicească din Dobrogea. Așa cum am spus de nenumărate ori este necesar să modificăm planul național de paturi pentru a construi alte spitale noi. La Constanța, de exemplu, mai avem urgent nevoie în plus de 2.500 de paturi în planul național de paturi. În concluzie, domnule ministru, sunt aproape un milion de oameni din județele Constanța și Tulcea care depind de construcția unui spital în județul Constanța și, în numele lor, vă invit și vă aștept la Comisia de Sănătate din Senatul României să clarificăm această situație și să oferim acestor cetățeni ai României certitudinea că sănătatea lor va fi bine îngrijită într-un spital nou și modern”, a transmis Septimiu Bourceanu, pe pagina sa de socializare.



Mai exact, parlamentarul constănţean a precizat că, având în vedere responsabilitatea legală pe care o are în asigurarea sănătății publice, îl aşteaptă pe ministrul Sănătăţii, luni, 08 februarie 2021, ora 16.30 la Grupul Parlamentar P.N.L. din Senatul României.



Rămâne de văzut dacă ministrul Vlad Voiculescu va da curs invitaţiei şi dacă, în cele din urmă, se vor mai găsi bani şi pentru construirea unui spital nou la malul mării, o unitate spitalicească atât de necesară unei zone care acoperă atât populaţia din Constanţa dar şi din Tulcea.





„Ați uitat de Constanța atunci când ați enumerat orașele în care spuneți că se vor construi spitale noi, domnule ministru! Sau poate nu știți că județul Constanța are un spital județean construit acum aproximativ jumătate de secol, o unitate sanitară subdimensionată față de necesitățile reale ale acestui județ. Această unitate sanitară cu 1.300 de paturi deservește în mod real regiunea Dobrogea ceea ce înseamnă aproape 1.000.000(un milion) de cetățeni. Infrastructura sanitară din Constanța are nevoie de sprijin urgent iar un nou spital trebuie construit luându-se în calcul o serie de caracteristici unice ale județului. Argumentele sunt multiple și solide și ar trebui să pună județul Constanța în topul priorităților Ministerului Sănătății atunci când vine vorba despre construcția de spitale. Cel mai mare port de la Marea Neagră, cea mai mare capacitate de cazare din România pe litoralul românesc, sute de mii de turiști în fiecare sezon estival, Centrala Nucleară de la Cernavodă, rafinăria Petromidia, baza americană de la Mihail Kogălniceanu, cetățenii județului Tulcea care se adresează în totalitate sistemului sanitar din Constanța sunt doar câteva dintre motivele pentru care județul Constanța are nevoie de un spital construit de la zero”, a spus deputatul Septimiu Bourceanu.