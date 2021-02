Deputatul liberal Marian Crușoveanu: „Portul Constanța rămâne al României”

„Zilele trecute, a apărut o știre despre vânzarea portului, creând valuri pe plan local. Am observat că acest subiect apare periodic, din 2012 sau chiar de mai devreme, tulburând apele. Având în vedere că situația Portului Constanța este una complexă, din perspectivă juridică, atrage mereu aceste rumori și suspiciuni de vânzare. Este o temă importantă, mai ales că, pentru județul nostru, Portul Constanța reprezintă cea mai mare «uzină», unde mii de oameni muncesc, de aceea astfel de știri au un impact direct asupra acestora. Din discuțiile purtate zilele acestea, atât cu reprezentanții instituției, cât și cu agenți economici care își desfășoară activitatea în port, am înțeles că aceste știri care apar periodic sunt interpretative și departe de realitate. Este un mod greșit de interpretare a legii, mai ales că Portul Constanța nu se află în acea listă care a circulat în mass media. În plus, din perspectivă juridico-tehnică, este imposibil ca acesta să fie vândut sau privatizat”, a transmis deputatul liberal Marian Cruşoveanu.





El a adăugat că va cere clarificări pe acest subiect şi va adresa o interpelare ministrului Transporturilor.



„Din calitatea mea de membru al Comisiei pentru Transport și Infrastructură din cadrul Camerei Deputaților, pentru o clarificare a situației și o informare corectă a opiniei publice, privind Portul Constanța, voi adresa o întrebare ministrului Transporturilor, astfel încât să putem avea o situație concretă. Sunt necesare aceste clarificări din partea ministerului, mai ales că, atât din perspectivă economică, cât și din perspectivă militară, Portul Constanța are un rol strategic pentru România”, a mai precizat parlamentarul constănţean.





Reamintim că, zilele trecute, premierul Florin Cîțu a anunțat că a fost aprobat un proiect de lege care abrogă legea ce interzicea vânzarea activelor companiilor de stat din România. Practic, este vorba despre Legea nr. 173 din 13 august 2020. În acest context, interpretarea legii a dus la nenumărate confuzii, iar unele publicaţii chiar s-au grăbit să anunţe că Portul Constanţa va fi scos la vânzare.