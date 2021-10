Deputatul liberal Bogdan Bola: „Dacă va fi nevoie, vom face o altă formaţiune politică”

„Şi domnul Orban şi noi ceilalţi care suntem semnatarii acelei scrisori către preşedintele Klaus Iohannis prin care solicităm ca Ludovic Orban să fie premier, nu ne dorim neapărat acest lucru. Atât eu cât şi Ludovic Orban am spus foarte clar că o astfel de măsură nu vrem să o luăm în considerare, însă problema va fi în momentul în care se va hotărî crearea unui guvern minoritar susţinut de PSD. Un astfel de lucru noi nu am putea să susţinem. Ar contrazice credinţa liberală, ar contrazice toate lucrurile pe care noi le-am spus în campanie şi un astfel de lucru ar conduce la o astfel de ruptură. Până atunci noi credem în PNL, suntem PNL şi mergem înainte. Şi eu mă aflu printre cei 41 de parlamentari care am semnat scrisoarea deschisă către preşedintele Iohannis. Sunt singurul din Constanţa care am făcut acest lucru”, a precizat deputatul PNL de Constanţa, Bogdan Bola.





Acesta a explicat că după ce s-a trimis scrisoarea către preşedintele Iohannis, acum se aşteaptă negocierea dintre acesta şi reprezentanţii partidelor parlamentare în vederea numirii unui nou premier.





„Nu ştim exact cum va dori noua conducere a PNL-ului să procedeze. Noi am trimis această scrisoare către conducerea PNL şi către preşedintele Klaus Iohannis şi aşteptăm un răspuns în aceste zile. Cu toate că preşedintele a spus că este urgent, că trebuie luate măsuri imediate şi că suntem pe buza prăpastiei, a decis să convoace partidele abia luni. Urmează să vedem ce se va întâmpla, ce se va discuta, deocamdată nici noi nu ştim”, a mai adăugat Bogdan Bola.





Deputatul a comentat şi momentul în care Guvernul Cîţu a picat. Bola condamnă atitudinea parlamentarilor avută în timpul discursului lui Florin Cîţu şi spune că nivelul a ajuns foarte jos.





„A fost acelaşi circ ieftin care l-a făcut pe românul de rând să aibă cea mai scăzută părere despre Parlament din toată istoria modernă a României. Omul de rând vrea stabilitate, vrea predictibilitate, vrea să ştie că cei de acolo pe care el i-a ales lucrează pentru el. Nu avem nevoie de acel circ ieftin cu înjurături, cu urlete, cu ţipete. Personal îmi este ruşine de tot ce se întâmplă acolo. Încercăm să găsim nişte soluţii, să refacem această coaliţie de guvernare. Aproape toate proiectele PNL-ului sunt blocate deoarece nu mai există nici un fel de majoritate în comisiile parlamentare. Orice proiect bun este fie amânat, fie respins. Nivelul este foarte scăzut. Haideţi să ne uităm la parlamentul din Anglia. Şi acolo se urlă şi se aruncă foi, însă oamenii păstrează un limbaj adecvat. La noi subcultura a ajuns la un nivel la care este o chestiune de normalitate. Riscăm să ajungem ca în ţările din Asia de Sud-Est, în Filipine, în Indonezia, acolo unde parlamentarii se iau pur şi simplu la bătaie”, a concluzionat Bogdan Bola.





Printre aceştia se numără şi deputatul liberal constănţean Bogdan Bola. El spune că nu şi-ar dori ca Ludovic Orban, împreună cu alţi susţinători din PNL, să creeze o altă formaţiune politică, însă există riscul de a se ajunge şi acolo.