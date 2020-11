Deputatul Bogdan Huţucă: „La Constanța a fost creat un pol de dreapta puternic”

„Sunt încântat să anunț că astăzi, la nivelul organizațiilor municipale PNL și USR-PLUS, am semnat un protocol de colaborare în ceea ce privește administrația orașului. Astfel, am reușit armonizarea programului de guvernare locală cu cele două viziuni pentru Constanța și am stabilit coordonatele sub care vor funcționa instituția viceprimarului, comisiile și departamentele din Primărie. Am încredere că, prin semnarea acestui protocol, am creat un pol de dreapta puternic, ce va aduce liniștea și unitatea necesare pentru prosperitatea Constanței”, a declarat liderul liberalilor din Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.





El a adăugat că salută numirea viceprimarilor Ionuț Rusu și Florin Cocargeanu.



„Sunt convins că, împreună cu domnul primar Vergil Chițac și cu Consiliul Local, își vor duce misiunea la bun sfârșit: aceea de a face din Constanța un oraș cu adevărat european”, a mai spus Bogdan Huţucă.





