Deputatul Bogdan Bola rămâne alături de Ludovic Orban. „Demisia sa mi se pare firească”

Parlamentarul constănţean a mai adăugat că reînfiinţarea USL ar fi o mare greşeală din partea oamenilor de pe scena politică.



Deputatul este de părere că Ludovic Orban va pleca şi din Partidul Naţional Liberal în cazul în care coaliţia de guvernare nu se va reface.





„Ludovic Orban a spus că îşi va da demisia şi din partid dacă se continuă pe acest drum, dacă nu se va reface coaliţia şi dacă nu vom avea o guvernare sănătoasă şi stabilă. Este de înţeles. Anul trecut am reuşit să avem o guvernare eficientă din punctul de vedere al pandemiei. Nu am avut problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ar fi una dintre cele mai grave erori să se construiască din nou aşa numitul USL. Cu siguranţă dacă se doreşte acest lucru se va întâmpla. În conducerea actuală a PNL-ului s-a produs o ruptură, nu mai există comunicare. Uşor, uşor ne îndreptăm spre USL. Nici eu, nici Ludovic Orban şi nici noi, loialiştii, aşa cum ne spunem, nu ne dorim un astfel de lucru şi nu putem fi de acord cu o astfel de chestiune, având în vedere că acum un an noi promiteam oamenilor că nu vom face aşa ceva”, a adăugat Bogdan Bola.



Bogdan Bola: „Sunt dezamăgit de ceea ce se întâmplă”



Bogdan Bola este dezamăgit de ceea ce se întâmplă în această perioadă în interiorul Partidului Naţional Liberal. El spune că toată încrederea pe care a căpătat-o după congresul din 25 septembrie, acum a scăzut din cauza faptului că se doreşte un guvern minoritar cu sprijin PSD. Deputatul a explicat şi faptul că dacă acest lucru se va întâmpla, el nu se va mai regăsi în actuala formulă a PNL.





„Sunt dezamăgit şi foarte trist. Ne-am îndepărtat foarte mult de la scopul nostru iniţial, acela de a guverna transparent şi eficient. Pe 25 septembrie în campania internă se promiteau opt ani de guvernare şi nu au trecut nici măcar două luni. PNL-ul de astăzi nu mai este ceea ce speram noi să fie acum 10 ani. Dacă se va face acest guvern minoritar cu sprijin PSD, eu personal nu mă voi mai regăsi în PNL. Domnul Orban are mai multe informaţii interne decât am eu. Nu cred că este normal să stăm după Ciolacu, după Grindeanu, după Firea pentru a ne da ok-ul să putem să guvernăm ţara aceasta care este lovită de pandemie, mie mi se pare absolut aberant”, a mai spus Bogdan Bola.





Acesta speră ca înfiinţarea unui nou partid liberal să nu fie posibilă şi PNL să continue în forma actuală, însă în acelaşi timp admite că dacă nu se va ajunge la un numitor comun, lucrul acesta se va întâmpla.





„Aşa cum am mai spus-o, nu am informaţii despre un eventual nou partid. Eu încă sper ca actuala conducere să îşi revină sau să se întâmple ceva care să nu ducă la naşterea unei noi formaţiuni liberale. Eu m-am înscris în PNL în 1995, când aveam 14 ani, în cadrul Junior League, aşa se intitula atunci. Toată viaţa am fost doar în PNL şi mi s-ar rupe sufletul să folosesc această formaţiune, mai ales că am investit atâta încredere şi atâtea speranţe că într-adevăr putem guverna şi suntem capabili de acest lucru”, a concluzionat Bogdan Bola.





„Mi se pare o plecare din PNL absolut firească, din păcate. Având în vedere situaţia actuală, zvonurile care se adeveresc tot mai mult cum că se doreşte un guvern minoritar susţinut de PSD, toate discuţiile care au loc cu PSD-ul cu care noi nu suntem de acord. Acestea nu sunt sănătoase pentru liberalism şi pentru viitorul nostru. Mi se pare o chestie absolut firească să părăsească grupul parlamentar PNL şi până la urmă este o chestiune şi de cuvânt dat. Ludovic Orban a anunţat decizia sa de la bun început. A spus că dacă se va ajunge în acest punct îşi va da demisia, ceea ce a şi făcut”, a declarat pentru Cuget Liber deputatul PNL de Constanţa, Bogdan Bola.