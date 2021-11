Deputatul Bogdan Bola: „Locul meu nu va mai fi în PNL dacă se va concretiza alianța cu PSD”

„Domnul Ludovic Orban nu a fost exclus deocamdată din PNL. A fost doar un vot în Biroul Executiv al partidului. Până la demiterea sa şi până la a-şi pierde statutul în PNL mai este cale lungă. Trebuie să se voteze în forurile superioare ale partidului. Acest vot nu face decât să arate cât de adâncă este prăpastia dintre actuala conducere a PNL-ului şi proprii săi membrii. Dacă întrebăm acum membrii partidului de ce parte se poziţionează, cu siguranţă marea majoritate ar fi de partea lui Ludovic Orban. Noi nu suntem de acord cu PSD, noi am obținut voturi mergând pe o campanie mai degrabă anti-PSD şi acum ni se cere tuturor să sprijinim o asemenea alianţă care în trecut nu a funcţionat. Nu s-a putut lucra. Oricât de mult ar invoca unii acum binele naţional, binele românilor, acest lucru este departe de adevăr. Eu îl susţin în continuare pe Ludovic Orban şi sunt alături de el, iar în momentul în care Ludovic Orban va fi dat afară şi alianţa cu PSD se va concretiza într-o guvernare viitoare, locul meu nu va mai fi în PNL”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul PNL de Constanţa, Bogdan Bola.





El a mai adăugat că dacă va demisiona din PNL nu o va face doar pentru ce i se întâmplă lui Ludovic Orban. Deputatul constănţean vrea sa rămână loial alegătorilor şi să le arate acestora ce înseamnă o gândire liberală.





„Decizia mea de a demisiona din partid nu va fi luată neapărat în funcţie de ce i se întâmplă domnului Orban. Are legătură cu această alianţă şi cu faptul că noi, liberalii, suntem obligaţi să ne călcăm cuvântul dat alegătorilor şi să sprijinim o coaliţie pe care noi am condamnat-o şi chiar conducerea actuală o condamnă. Cei din conducerea PNL ne explicau cum ei sunt nişte oameni atipici, oameni oneşti, că nu s-ar îmbrăca într-o geacă cu PSD şi uitaţi că acum i-au băgat direct în pat. Cu siguranţă se va naşte o nouă forţă politică. Am discutat cu domnul Orban despre acest lucru. Noi de la bun început am spus că nu ne dorim acest lucru, că sperăm să nu se întâmple aşa ceva, însă atâta timp cât drumurile noastre şi ale celor de la PSD nu se vor intersecta şi nu vom face o guvernare împreună. Pentru noi, cei care ne respectăm cuvântul dat acum un an de zile, nu există”, a mai spus Bogdan Bola.





Bogdan Bola ştie că în cadrul şedinţei au avut loc mai multe schimburi de replici între Ludovic Orban şi oameni din conducerea PNL.





Deputatul a ţinut să întărească ideea de credibilitate faţă de alegători şi nu vrea să audă de vreo alianţă cu PSD.





„Nu ştiu dacă Ludovic Orban a avut un schimb de replici doar cu Florin Roman. Am înţeles că au fost mai multe schimburi de replici cu mai mulţi lideri actuali ai partidului. Orban a spus în cadrul şedinţei că atâta timp cât PNL va merge în continuare şi va reface coaliţia de anul trecut pe care am promis-o alegătorilor noştri, noi vom vota un guvern PNL-USR-UDMR. Dacă PNL va merge alături de PSD nu va beneficia de voturile noastre pentru că noi aşa am convenit. Orban a fost foarte clar pe acest subiect”, a concluzionat Bogdan Bola.





Bola spune că nu concepe o alianţă PNL-PSD pentru că în timpul campaniei electorale cei din PNL au promis altceva alegătorilor.