Deputatul Bogdan Bola îl susţine frenetic pe Ludovic Orban. „Avem proiecte importante pentru Constanţa”

„Să îi vezi pe toţi de aceeaşi parte a baricadei, în timp ce până acum unii dintre ei ne arătau pe noi cu degetul, este amuzant şi trist în acelaşi timp. Dacă tu îi înjuri pe toţi cu care stai la masă şi te aştepţi ca cei de acolo să nu se întoarcă împotriva ta şi să te dea afară de la masă, există o problemă de perspectivă. Era uşor de previzionat această alianţă de conjunctură care a avut un singur scop. Să dea jos Guvernul condus de Florin Cîţu”, a declarat pentru Cuget Liber deputatul PNL de Constanţa, Bogdan Bola.





După cum se știe, Bola este un aprig susţinător al lui Ludovic Orban şi este de părere că acesta mai are multe de spus în politica românească.





El a explicat faptul că Orban este extrem de iubit de toţi liberalii din ţară şi este convins că actuala sa carieră politică nu se va încheia atât de uşor.





„Eu nu cred în acest lucru. Am fost cu Ludovic Orban şi în judeţul nostru şi în alte judeţe în campanie. El se bucură de un respect şi de o popularitate crescută în rândul membrilor PNL. Aţi văzut şi dumneavoastră ce s-a întâmplat în cadrul congresului nostru, acolo unde s-au petrecut nişte lucruri reprobabile. În nici un caz cariera politică a lui Ludovic Orban nu se va încheia. Haideţi să ne uităm de exemplu la Liviu Dragnea. A făcut închisoare şi acum a ieşit şi şi-a făcut partid. Un om ca Ludovic Orban nu poate să fie dărâmat de un astfel de hop în cariera sa”, a adăugat Bogdan Bola.



Mai multe proiecte demarate pentru judeţul Constanţa



În altă ordine de idei, deputatul liberal Bogdan Bola se concentrează pe proiectele pe care le-a demarat în judeţul Constanţa. Pentru parlamentarul constănțean Legea Pescuitului este una foarte importantă, dar se implică şi în lupta pentru evitarea deşeurilor care intră în Portul Constanţa.





„În momentul de faţă, eu m-am concentrat pe acea lege a pescuitului pe care am refăcut-o practic de la zero. Ne luptăm cu ea în această perioadă în comisiile de specialitate. De asemenea, am văzut o propunere a unei colege de la USR-PLUS Constanţa să adoptăm o iniţiativă legislativă împotriva deşeurilor care efectiv ne sufocă şi intră în Portul Constanţa. La această chestiune lucrez de ceva timp şi cred că în două săptămâni vom depune şi iniţiative legislative în acest sens. Am fost înştiinţat încă de vara trecută că Guvernul României condus de domnul Florin Cîţu pregăteşte o legislaţie specială pentru construcţiile de pe plajele constănţene. Mi s-a tot spus să aştept să iasă acea hotărâre de Guvern. Nu a ieşit, astfel că va trebui să facem un proiect legislativ împotriva construcţiilor ilegale de pe plaje. Proiectele pot continua, însă până când nu va trece această criză guvernamentală, va fi foarte greu să promovăm şi să sprijinim astfel de proiecte. Nu sunt proiecte de suprafaţă, ci sunt proiecte de substanţă care chiar vor schimba soarta judeţului nostru şi felul în care ne preocupă mediul şi starea populaţiei”, a concluzionat Bogdan Bola.





Bola a dezvăluit că i s-a părut ciudat ceea ce s-a întâmplat, dar este conştient că, pe de o parte, era normal ca lucrurile să stea în acest fel.