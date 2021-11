Deputatul Bogdan Bola a demisionat din PNL. Ce planuri are parlamentarul constănțean

„Eu voi prelua organizaţia judeţeană din Constanţa a noului partid care va fi înfiinţat. Deocamdată noi lucrăm la un statut şi la un regulament. Nu avem un nume stabilit sau o emblemă a partidului. Deocamdată suntem în discuţii cu toate aceste chestiuni. Cel mai probabil, sperăm ca partidul să se înfiinţeze undeva la începutul anului următor. Pe mine mă va interesa calitatea membrilor şi nu cantitatea acestora. Cu oamenii care vor decide să ni se alăture de la bun început vom lucra şi în programul pentru dezvoltarea judeţului Constanţa. Eu tot ce am făcut, am făcut în cadrul unei echipe. Nu am vorbit cu oameni din PNL şi nu am încercat să atrag pe nimeni. Cine va dori să vină alături de noi trebuie să o facă din proprie iniţiativă pentru că aşa simte, nu pentru că l-aş fi chemat eu. Am primit foarte multe telefoane de susţinere şi au existat oameni care m-au întrebat când dăm drumul la noua formaţiune pentru că unii vor să se alăture. Mai avem puţin de aşteptat. Nu trebuie să ne grăbim şi să facem vreo prostie, trebuie să facem ceva inteligent”, a mai spus Bogdan Bola.



În altă ordine de idei, el a declarat că nu va avea un cabinet de parlamentar în municipiul Constanţa. Acesta va avea cabinetul în comuna Crucea şi cel mai probabil îşi va mai face unul în sudul judeţului pentru a fi alături de oamenii din tot judeţul Constanţa.



„Eu am un spaţiu pe care urmează să îl amenajez în comuna Crucea pentru că eu aşa am gândit. Fiind un deputat ales în tot judeţul, ar fi normal să am biroul de parlamentar în judeţ. Voi pune acest sediu în funcţiune cât mai repede posibil şi foarte probabil îmi voi mai face un sediu în sudul judeţului. În Constanţa va exista un sediu al noii formaţiuni atunci când aceasta se va naşte. Sută la sută această nouă formaţiune va deveni o forţă politică. Putem vedea cât de mult a scăzut PNL-ul astăzi şi ne dăm seama că tot acel electorat care a votat cu PNL va trebui să se regăsească undeva. Noi plecăm cu un 10-12 la sută fără nici un fel de problemă. Va depinde foarte mult şi de echipa pe care o vom forma la Constanţa, de oamenii pe care îi vom aduce şi care vor avea încredere în mine şi într-un astfel de proiect”, a concluzionat Bogdan Bola.



„Decizia mea şi a colegilor mei nu are neapărat legătură cu decizia domnului Orban. Am spus foarte clar de la bun început că am militat în campanie pentru un guvern de dreapta, lucru care acum nu s-a mai întâmplat. Noi am militat de la bun început pentru refacerea coaliţiei şi am spus foarte clar că în momentul în care ne vom alia cu PSD în orice formă sau în orice fel de coaliţie sau cum vor ei să îi spună, noi ne vom retrage din PNL tocmai din acest motiv. Istoria ne-a învăţat că acest USL nu funcţionează şi nu a funcţionat nici acum nouă ani”, a declarat, pentru Cuget Liber, deputatul Bogdan Bola.