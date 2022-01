Demnitar în Guvern, amendat pentru că nu a purtat mască de protecţie la o conferinţă de presă

”În data de 11.01.2021 IJJ Călăraşi l-a sancţionat pe secretarul de stat Sorin Marian Vrăjitoru cu suma de 500 de lei pentru nepurtarea măştii de protecţie împotriva Covid conform legislaţiei în vigoare”, a transmis, marţi, CNAIR, într-un comunicat de presă.







Astăzi, într-o conferinţă de presă, au fost câteva momente în care nu am purtat mască.



Am fost amendat, pe bună dreptate.



Am greşit şi am plătit amenda cu promisiunea că nu se mai întâmpla!", a scris demnitarul pe pagina sa de Facebook.

