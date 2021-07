De ce nu a votat USR-PLUS Constanţa proiectul „Adoptă un spaţiu verde”. „Nu este legal!”

Consilierii locali USR-PLUS s-au abţinut de la vot, motiv pentru care proiectul nu a trecut. Liderul filialei USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, a explicat pentru „Cuget Liber” decizia consilierilor locali useriști: „Din capul locului, aşa cum am spus şi în şedinţa de Consiliu Local, dispoziţiile în cazul acestor reglementări vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale şi anume Legea 185/2013. În această lege se precizează clar că este interzisă publicitatea pe orice tip de spaţiu verde. În urmă cu două - trei luni, în cadrul Consiliului Local, noi am aprobat Regulamentul de publicitate locală. Inclusiv în acest regulament se specifică faptul că este interzisă publicitatea pe spațiile verzi. Deja avem două prevederi clare care sunt combătute de dispoziţiile noului proiect. În acest sens, am cerut partenerilor să scoată proiectul de pe ordinea de zi. Noi suntem de acord cu această idee, dar nu este legal aşa cum este prezentată şi amendamentele sunt explicite. Cum cei din PNL nu îşi doresc, de multe ori, ca noi să venim cu amendamente în interiorul şedinţelor, noi le-am spus să retragă proiectul şi să purtăm discuții, pentru că sunt multe chestii de rezolvat, inclusiv să vedem care sunt respectivele spaţii verzi. Trebuie să existe o normalitate şi o predictibilitate în toate aceste lucruri. Mi s-a transmis, mie, direct, că se va vorbi cu primarul şi se va reveni pe subiect”.



Dumitru Caragheorghe a mai spus că dacă edilul Vergil Chiţac va continua să dea dispoziţii de primar se va lovi de voturile negative ale consilierilor USR-PLUS.











„Cu fix un minut înainte să înceapă şedinţa am fost sunat şi mi s-a spus că nu vrea primarul să retragă proiectul. Am zis ok, nu vrea el, dar acest proiect este iniţiat de consilierii PNL. Înseamnă că nici cei din PNL nu vor să îl retragă. În cazul acesta, dacă nu vreţi să discutăm, şi iar nu ne ascultaţi, aşa cum se întâmplă întotdeauna, asta este. Voi avea un discurs şi ne vom abţine de la acest proiect. Principiul proiectului este bun, însă modalitatea în care el este legiferat, este ilegală şi incompletă. Domnul primar a spus că se bucură că toţi factorii politici înţeleg necesitatea acestui proiect şi că cei din Consiliul Local nu şi-l asumă, prin urmare şi-l asumă dânsul prin dispoziţie de primar. Totul este o abrambureală. Tendinţa este de zeflemire a Consiliului Local. Mi se pare că este o abordare absolutistă, de luat primărie pe persoană fizică în care nu se ţine cont de reprezentativitatea factorului politic. Este o nouă palmă la adresa constănţenilor”, a explicat Dumitru Caragheorghe.







Mesajul primarului transmis după ședință





Ulterior, după ședința Consiliului Local Municipal Constanța, edilul Vergil Chițac a postat pe Facebook un mesaj adresat constănțenilor, pe care îl redăm în continuare:





„Dragi constănțeni, proiectul „Adoptă un spațiu verde" NU a fost aprobat de consilierii locali, dar voi uza de pârghiile legale pentru ca lucrurile să nu rămână așa. Aleșii locali PSD și USR nu au considerat oportună adoptarea acestui proiect. Nu au contat numeroasele beneficii care ar fi fost obținute în urma punerii în aplicare a acestui proiect de hotărâre, ci doar orgoliile politice. Agenții economici, ONG-urile, chiar și persoanele fizice ar fi avut posibilitatea să adopte un spațiu verde din oraș pe care să îl îngrijească. În felul acesta s-ar fi implicat în mod direct în viața orașului, și-ar fi pus amprenta asupra aspectului peisagistic al urbei noastre, ar fi simțit că sunt parte integrantă a bătrânului Tomis.











Nu era nimic ilegal, Constanța nu ar fi fost singurul oraș în care se punea în practică o inițiativă de acest gen. Așadar voi face ce depinde de mine pentru a schimba această situație. Respectând prevederile Codului Administrativ, art.291, alin 3, litera c, voi accepta, prin dispoziție de primar, serviciile oferite de orice persoană fizică sau juridică ce dorește să întrețină un spațiu verde. Exact așa procedează și dl. Emil Boc la Cluj. Vom munci împreună pentru a avea un oraș frumos. Vom redeveni o mare și frumoasă familie. Aveți încredere!”





Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța a făcut referire la aprobarea protocolului de colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, fundații, instituții, ONG-uri, agenți economici) pentru ghidul privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!”.