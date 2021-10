Dan Barna: "Propunerea USR-PLUS pentru postul de premier este Dacian Cioloş"

Vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat marți, înaintea moțiunii de cenzură, că moțiunea de cenzură a PSD este „ o moțiune de cenzură de care România are nevoie”. Dacă moțiunea trece, USR va merge la consultări cu propunerea Dacian Cioloș-premier.„Votăm o moțiune care nu era necesară, care se întâmplă pentru că pălăria de premier e mult prea mare pentru Cîțu. Această coaliție poate să scoată România din criză fără Florin Cîțu. Nu, nu a existat o discuție cu Ludovic Orban din câte știu. E o moțiune de care România are nevoie. Ne așezăm la masă să discutăm cu PNL și UDMR, pentru a găsi o soluție”, a declarat Dan Barna.Potrivit Digi 24 acesta a spus că propunerea de premier aparține PNL și speră ca aceasta să nu fie Florin Cîțu. USR are o propunere de premier în persoana lui Dacian Cioloș.„Propunerea de premier este Dacian Cioloș, dar o să fie discutată. Pe structura coaliției așa cum a fost ea prima propunere aparține de la PNL, însă dacă se propune varianta noastră Cioloș este pregătit”, a mai spus Dan Barna.Barna a mai spus că USR nu își însușește criticile din moțiunea de cenzură a PSD.