Dan Barna: Nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a transmis sâmbătă, un mesaj, către prieteni şi oponenţi, să nu se joace cu formaţiunea politică pe care o conduce deoarece membrii ei au arătat că nu pot fi ignoraţi, transmite hotnews.ro.

Dan Barna a afirmat că atunci când eşti la guvernare, postările populare pe Facebook nu te mai ajută:

“Atunci când eşti la guvernare, politică înseamnă exact negocierea obositoare şi încăpăţânată din şedinţele de coaliţie în care lupţi alături de Drulă pentru banii de autostrăzi şi cale ferată, în care lupţi alături de Ghinea pentru banii pentru PNRR, în care lupţi alături de Ioana Mihăilă pentru banii pentru spitale, în care lupţi alături de Teleman pentru banii pentru cercetare, în care lupţi alături de Claudiu Năsui pentru zero taxe pe salariul minim, în care lupţi pentru Stelian Iulică să desfiinţăm odată acest SIIJ care ne face de râs. Aceasta înseamnă politica reală, prezenţa zi de zi în bătăliile care contează atât de mult pentru fiecare dintre noi”.

El a declarat că USR PLUS nu este şi nu va deveni niciodată un partid de lider:







“USR PLUS nu este şi nu va deveni niciodată un partid de lider pentru că suntem un partid în care valorile şi vocile contează foarte mult, dar democraţia şi funcţionarea internă a unui partid este un proces şi nu o finalitate, scopul unui partid nu este existenţa şi lustruirea nesfârşită a unor proceduri interne, scopul unui partid este guvernarea şi transformarea politicilor şi priorităţilor pe care le susţin membrii săi în realităţi pentru România”, a transmis liderul USR PLUS.







Barna a mai menţionat că obiectivul său este să transforme USR PLUS într-un partid care să conteze pe termen lung în politică.







“Obiectivul meu a fost să transform USR, USR PLUS în momentul de faţă, într-un partid care să conteze pe termen lung în politica din România, aceasta este miza pe care o avem.







Oricât de greu îmi pare şi oricât de dramatic sună este datoria noastră, a acestei generaţii să ducem această ţară mai departe şi pentru că multe lucruri nu s-au schimbat în aceşti 30 de ani ceea ce vreau să spun se poate sintetiza în câteva cuvinte.







O spun foarte clar şi pentru prieteni, dar şi pentru oponenţi, nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem. Am arătat că nu putem să fim ignoraţi, am arătat că nu putem fi evitaţi oricât s-ar încerca lucrul acesta şi nu putem fi daţi deoparte”, a spus Dan Barna la evenimentul de prezentare a candidaturilor pentru şefia partidului.