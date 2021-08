Dacian Cioloş: „Sper ca rectificarea la Ministerul Sănătății să fie de peste două miliarde de lei”

Copreşedintele USR- PLUS Dacian Cioloş a declarat marţi că speră ca Ministerul Sănătăţii să primească suplimentar la rectificare peste două miliarde de lei, în plus faţă de banii care se duc la CNAS, ce ar trebui să fie suficienţi până la rectificarea din luna noiembrie.„Eu sper ca, după ce punem cap la cap toate cifrele care au fost discutate astăzi, rectificarea la Ministerul Sănătăţii să fie de peste 2 miliarde de lei, în plus faţă de banii care se duc la Casă”, a precizat Cioloş, după şedinţa de Coaliţie, întrebat pe acest subiect.El apreciază că aceşti bani vor fi suficienţi pentru nevoile ministerului.„În principiu, da, ar trebui să fie până în noiembrie”, a punctat Cioloş. El a precizat că în Coaliţie s-a insistat pe nevoile financiare ale Ministerelor Transporturilor şi Sănătăţii şi s-a ajuns la un acord de principiu.„Am discutat pe mai multe ministere, dar noi am insistat la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Sănătăţii, unde e nevoie de bani. La Ministerul Sănătăţii în mod clar, la Ministerul Transporturilor a fost o execuţie bună, foarte bună până acum, şi acolo erau nevoi. Am ajuns în principiu la un acord, acum aşteptăm să vedem cifrele consolidate, dar va fi o creştere semnificativă faţă de ceea ce a fost propus iniţial şi la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Sănătăţii, unde trebuie acoperite nişte nevoi pentru plata salariilor şi primelor pentru personalul sanitar care a lucrat şi lucrează în combaterea COVID, dar şi pentru vaccinuri, pentru centrele de vaccinare. Nu vă pot spune acum cifre”, a arătat copreşedintele USR-PLUS. (C.V.M.)