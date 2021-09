Dacian Cioloş, în vizită de lucru la Constanţa. „Premierul nu ştie să gestioneze o coaliţie”

„Între timp, am ajuns la concluzia că acest prim-ministru nu știe să gestioneze o coaliție. Nu demiți miniștri, nu faci doar ce vrei tu, asta nu arată maturitate politică pentru a putea guverna într-o coaliție. Continuăm coaliția cu PNL dacă sunt și ei de acord să schimbe prim-ministrul. Noi nu venim la guvernare doar ca să obținem niște posturi, așa cum fac cei de la PNL. Noi am venit la guvernare să facem niște reforme, multe dintre acestea nu au trecut pentru că am fost blocați. Trebuie să așteptăm să treacă congresul PNL pentru a putea discuta cu aceștia. Dacă acceptă să schimbe premierul o să ne punem la discuții, dacă nu, aceștia vor fi nevoiți să facă coaliție cu celelalte partide.





Noi am avut de la început o poziție foarte clară. Noi vrem să respectăm democrația și vrem să continuăm să guvernăm doar dacă avem cu cine. Avem o moțiune depusă care trebuie dezbătută și depusă la vot.





PNL poate să propună un premier, iar dacă nu găsesc candidat de premier, putem să propunem noi. Suntem dispuși să continuăm fără premierul Cîțu. Eu nu spun că este ușor într-un guvern cu PNL. Noi suntem gata să reluăm discuțiile cu cei de la PNL. Vrem să mergem la guvernare ca să putem face reforme”, a spus Dacian Cioloş printre altele în cadrul conferinţei de presă.





Unul dintre candidaţii pentru preşedinţia USR-PLUS, Dacian Cioloş, a venit sâmbătă într-o vizită de lucru la Constanţa.Cioloş a susţinut o conferinţă de presă la un hotel din staţiunea Mamaia, în cadrul căreia a vorbit despre candidatura sa, dar şi despre actuala criză politică din România. Înainte de conferința de presă, Cioloș a purtat discuții cu membrii USR-PLUS din Constanţa mai bine de două ore, legat de criza politică, moțiunea de cenzură, dar și despre situația de pe plan local din municipiul Constanța.