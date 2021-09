Dacian Cioloș, câștigător în primul tur al alegerilor din USR-PLUS. „Nu m-am așteptat!”

Pe de altă parte, Cioloş a apreciat că în cadrul turului al doilea al alegerilor, jocul e deschis, având în vedere că rezultatul este unul strâns.





„După acest prim tur, vom avea un al doilea tur. Jocul e deschis din punctul meu de vedere. Orice se poate întâmpla între cei doi candidaţi care au rămas în cursă, Dan Barna şi cu mine. E un rezultat strâns, dar dincolo de acest rezultat, ce mi se pare important de remarcat este prezenţa masivă la vot. Eu, personal, am fost foarte plăcut surprins să văd mobilizarea colegilor din partid pentru a participa la vot. Este primul vot comun după fuziune şi asta arată că membrii de partid au în continuare încredere în ceea ce se întâmplă în acest partid. Ne dau credit prin votul lor şi acesta e bunul cel mai de preţ al USR-PLUS”, a spus el.





Copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş, şi-a exprimat speranţa ca în turul al doilea să fie menţinută aceeaşi atmosferă a competiţiei, iar în urma alegerilor, USR-PLUS să fie consolidat.



„Fiecare vot contează în decizia finală”





La rândul lui, copreşedintele USR-PLUS Dan Barna, care a obţinut locul al doilea în primul tur al alegerilor pentru preşedinţia partidului, a declarat că suspansul continuă şi s-a declarat optimist în privinţa rezultatelor turului doi.





„Acest rezultat confirmă o dată în plus că USR-PLUS este un partid pe bune, un partid în care votul fiecărui membru contează şi, iată, poate să facă diferenţa. Este o diferenţă între primii doi candidaţi, între colegul meu Dacian Cioloş şi mine, o diferenţă de 700 de voturi. Acest rezultat arată că fiecare vot contează şi fiecare membru USR-PLUS poate să conteze şi votând contează în decizia finală a partidului”, a subliniat copreşedintele USR-PLUS.





Aşadar, în urma primului tur al competiţiei din USR-PLUS, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna - 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău - 3.300 de voturi (10,1%). Dintre cei 44.114 membri cu drept de vot şi-au exprimat opţiunea 32.815 (74,4%).





„Nu m-am aşteptat la acest rezultat. În primul rând nu m-am aşteptat să avem atât de mulţi colegi prezenţi la vot. Sigur, eu, personal, din diferite motive, nu m-am aşteptat la acest rezultat. (...) Eu văd analizele în presă, acum, tot felul de calcule... Pentru mine nu mai există membri USR şi membri PLUS. Suntem colegi. Noi am făcut patru campanii electorale împreună, cu colegi din fostul USR şi din fostul PLUS. Eu nu candidez pentru foştii colegi din PLUS sau pentru unii din USR. Eu am candidat pentru a contribui la consolidarea acestui partid”, a spus Dacian Cioloş într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului şi transmisă în direct la mai multe posturi de televiziune.