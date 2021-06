Dacian Cioloș a explodat din cauza Raportului Matic: „Asistăm la un discurs public mizerabil”

„Am văzut atacurile incalificabile din ultimele zile, conform cărora eu şi alţi colegi din Parlamentul European am fi susţinut o lege prin care bărbaţii să rămână însărcinaţi. Îmi displac etichetele, dar, cu regret, trebuie să spun că asistăm la un discurs politic mizerabil.





Cine doreşte să creadă astfel de enormităţi e liber să o facă, dar politicienii care trăiesc din astfel de minciuni sunt toxici şi periculoşi pentru societate. Nu am aşteptări de la extremiştii care mint de ani în şir că se prăbuşeşte cerul şi că vine sfârşitul lumii. Îi ştiu şi pe cei de la PSD că se ascund sub ideea de ‘stânga conservatoare’ ca să mai câştige un vot din temerile unor oameni care chiar cred că îi vor fugări minorităţile sexuale pe străzi ca să le implanteze cipuri. Ruşinos. Însă îmi e imposibil să înţeleg cum unii colegi de la PNL au ajuns să promoveze astfel de închipuiri tenebroase şi mincinoase”, a afirmat copreşedintele USR PLUS, într-o postare pe Facebook.





Dacian Cioloș a izbucnit după ce a fost acuzat că a votat Raportul Matic, care, printre altele, interzice interzicerea avortului și permite bărbaților să nască copii, dacă aceștia au fost anterior femei.