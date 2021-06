Cum îi descrie Dan Barna pe Voiculescu și Berceanu, care se luptă pentru șefia USR PLUS București: "Sunt foarte optimist"

Dan Barna, copreședintele USR PLUS, descrie ca "interesantă" competiția dintre Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, pentru șefia organizației București a alianței. El le-a făcut un scurt portret celor doi, declarându-se "foarte optimist" că va fi aleasă cea mai bună soluție."Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi Berceanu, de asemenea, este un om cu un profil în plină dezvoltare pe partea de mediu şi prin rolul pe care îl are la conducerea Gărzii de Mediu. Este o competiţie care chiar va fi interesantă şi sunt foarte optimist că va ieşi cea mai bună decizie din votul colegilor", a declarat Dan Barna miercuri seară la Digi24.Octavian Berceanu îl va contracandida pe Vlad Voiculescu la șefia USR PLUS București, în scrutinul intern care va avea loc la finalul acestei săptămâni. Berceanu a confirmat pentru Digi24.ro că și-a depus scrisoarea de intenție și CV-ul pentru scrutinul intern. Vlad Voiculescu a anunțat, deja, în interiorul partidului că va candida și el. Alegerile se vor desfășura pe parcursul a trei zile: vineri, sâmbătă și duminică, cu prezența fizică a delegaților. Dan Barna a vorbit și despre activitatea primarului general Nicușor Dan și a celui de la Sectorul 1, Clotilde Armand, spunând că fiecare dintre ei se confruntă cu probleme."(Nicușor Dan - n.r.) are un mandat foarte greu. A preluat o primărie care, dincolo de declaraţiile de la televizor ale doamnei Firea, a avut mult de desţelenit. Face eforturi, sunt convins că în lunile următoare se vor vedea şi mai multe rezultate. În momentul de faţă, a reuşit să păstreze un buget realist, a reuşit să iasă din datoriile acelea de peste trei miliarde de lei în care a găsit primăria înglodată. S-au început lucrările la reţeaua de termoficare, 13 kilometri sunt acum în reabilitare; alţi 40 - e deschisă licitaţia", a spus liderul USR PLUS.În privința edilului de la Sectorul 1, Barna a declarat că Armand a refuzat să evite problema gunoielor."Clotilde Armand şi-a asumat o luptă. E cumva similar cu povestea lui Cătălin Drulă, la Metrou. Toată lumea spunea: Nu se va putea schimba nimic. Sindicatul e de neatins. La fel, problema gunoaielor şi a managementului gunoaielor din Bucureşti era considerată una de neatins. (...) Asta ar trebui să facă orice primar al României, să lupte cu adevărat pentru banii contribuabililor, şi nu să spună: Am primit un contract care e de cinci ori mai mare decât oriunde în ţară. Asta e, nu am ce să fac. Clotilde a refuzat să mai zică Asta e!. Şi acesta e meritul real. Pentru că a intrat într-o luptă unde nimeni nu îi dădea nicio şansă şi e victima unui linşaj mediatic, cred că fără precedent pentru un primar din România", a mai declarat Dan Barna.