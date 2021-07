Cum arată lupta din USR PLUS la finalul alegerilor din teritoriu și ce șanse au Barna și Cioloș la congresul din toamnă

În ultimele săptămâni au avut loc alegeri interne în toată țara în USR PLUS. La finalul alegerilor, USR a câștigat cele mai multe județe, în timp ce PLUS a câștigat cea mai importantă filială, cea din București. Rezultatele din teritoriu pot decide soarta congresului din toamnă, unde filialele trimit delegații să aleagă noua conducere a USR PLUS. Miza - controlul partidului.Surse politice susțin că USR va avea majoritate în 34 de organizații județene, în urma alegerilor interne. Astfel, USR a obținut majoritate în: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea.La Sibiu și Mureș, chiar dacă șefia filialelor a fost câstigată de membri PLUS, tot USR are majoritate în Biroul Județean.PLUS a câștigat în București, unde Vlad Voiculescu este noul președinte al organizației, în Diaspora, dar și în județele Cluj și Prahova. Andrei Lupu, membru al formațiunii înființate de Dacian Cioloș, a câștigat alegerile interne USR PLUS din Prahova, iar Camelia Sălcudeanu la Cluj, potrivit unor comunicate de presă. Candidatul PLUS Dan Blaga a câștigat șefia organziației Dâmbovița, la Sălaj, Liviu Farcaș a câștigat în fața candidatului USR Mihai Tămaș, iar la Galați, senatorul Andrei Postică este noul președinte al organizației județene. PLUS a câștigat și filiala Buzău, care va fi condusă de Mihai Moraru. La Maramureș, deși șefia filialei a fost câștigată de candidatul USR Radu Trufan, Biroul Județean va fi controlat de PLUS care are majoritate. În total, PLUS controlează filialele din 7 județe, organizația Diaspora și Municipiul București. În Capitală, PLUS a câștigat sectoarele 2, 3, 5 și 6.Competiția din teritoriu este primul pas înaintea Congresului din octombrie unde aproximativ 1.200 de delegați vor vota noua conducere a partidului rezultat în urma fuziunii, adică componența Biroului Național al USR PLUS.Surse din USR spun că după alegerile din filiale calculele arată un avans clar: „La cum stau lucrurile acum, la Congres vor fi 700 și ceva de delegați de la noi și 400 de la PLUS”.