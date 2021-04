Cristian Ghinea: Susţin complet reforma salarizării unitare

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a avizat memorandumul privind legea salarizării unitare, iar sporul de fonduri europene va fi reaşezat pe principii de performanţă individuală, afirmă ministrul de resort, Cristian Ghinea.







"MIPE a avizat memorandumul privind legea salarizării bugetare. Poate or exista pe aici directori care cred altfel, dar poziţia acestui minister este decisă de mine. În general, cred că miniştrii trebuie să conducă cu mână de fier birocraţia. Am avizat propunerile doamnei Turcan (ministrul Muncii, Raluca Turcan, n.r.) imediat ce am aflat de ele. Caz închis", a scris ministrul, joi seara, pe pagina sa de Facebook.







El a subliniat că în cadrul ministerului nu a fost creat un nou spor de PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) şi că operaţionalizează o direcţie creată anul trecut "în fix aceleaşi condiţii ca restul ministerului".







"Susţin complet reforma salarizării unitare. Ba chiar am negociat personal cu doamna Turcan detalii şi le includem în partea de reforme din PNRR. Sporul de fonduri europene va fi reanalizat (de către mine), reaşezat pe principii de performanţă individuală (dacă e cazul). Dacă există oameni în MIPE nemultumiţi că Guvernul reevaluează sporul de fonduri sunt liberi să plece", a punctat Cristian Ghinea.