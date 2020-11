Copaci toaletaţi, reţea de gaze şi luminiţe de Crăciun în oraşul Techirghiol

Primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a vorbit pentru „Cuget Liber” despre acest aspect.





„Această lucrare a fost programată pentru toamna acestui an şi luna noiembrie este perfectă pentru a face aceste lucrări de toaletare a copacilor. În fiecare an, toamna, facem astfel de lucrări. În primul rând toaletăm copacii care ne-au fost sesizaţi de către cetăţeni că le afectează firele electrice şi există străzi unde noi am considerat că arborii trebuie toaletaţi pentru a preîntâmpina eventualele evenimente neplăcute din iarnă când am putea avea zăpadă şi am putea avea accidente”, a explicat Iulian Soceanu.





Edilul a abordat şi problema gazelor în oraşul Techirghiol.



„Avem în implementare proiectul de branşare a oraşului la reţeaua de gaze. Din cei 48 de kilometri care sunt în total avem executaţi aproximativ 15 kilometri. Suntem în situaţia în care să dăm autorizaţia pentru staţia de reglare-măsurare, staţie care va conecta reţeaua noastră internă de magistrala Transgaz şi am comunicat că din cauza pandemiei suntem în întârziere cu vreo două luni faţă de graficul iniţial”, a adăugat Iulian Soceanu.





O ultimă problemă despre care ne-a vorbit primarul vizează amenajarea oraşului Techirghiol pentru sărbătorile de iarnă.



„Noi avem un contract pentru iluminatul public şi acesta este cel de-al treilea an când facem acest lucru. În cadrul contractului avem inclusiv serviciul de a monta iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă”, a concluzionat Iulian Soceanu.





În fiecare toamnă în oraşul Techirghiol copacii sunt toaletaţi, astfel încât locuitorii din Techirghiol să aibă parte de o urbe frumoasă.