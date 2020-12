Constanta/ Rezultate parțiale din numărătoarea efectuată de USR-PLUS

UPDATE. După numărarea a 443 de secții de votare din județ, din 559, rezultatele la Senat arată astfel:



PNL – 37.276 voturi PSD – 35.194 voturi USR PLUS – 26.469 voturi AUR – 19.342 voturi PMP – 6.426 voturi Pro România – 4.834 voturi



La Camera Deputaților, rezultatele sunt:



PNL – 36.430 voturi



PSD – 35.080 voturi



USR PLUS – 26.042 voturi



AUR – 19.164 voturi



PMP – 6.115 voturi



Pro România – 4.496 voturi













Senat:







PNL - 17.841 voturi

PSD - 16.650 voturi

USR-PLUS - 14.086 voturi







Camera Deputaților:







PNL - 17.926 voturi

PSD - 16.534 voturi

USR-PLUS -14.065 voturi







La nivel central, potrivit datelor BEC, după numărarea a 75% din voturi, adică a peste 4,1 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS.

Rezultate parțiale Camera Deputaților:



PSD - 30%



PNL- 24,8%



USR PLUS - 13,7%



UDMR - 6,9%



AUR - 8,7%



PMP - 4,5%



Pro România -4,2%



PER -1,1%



Rezultate parțiale Senat:



PSD - 30,4%



PNL- 25,2%



USR PLUS - 14,1%



UDMR - 7%



AUR - 8,8%



PMP - 4,7%



Pro România - 4,2%



PER - 1,3%.

Potrivit rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare, PMP și Pro România se află sub pragul electoral de 5%, necesar pentru a intra în Parlament.

Potrivit numărătorii parțiale din 212 secții de votare efectuate de reprezentanții USR-PLUS , rezultatele arată astfel: