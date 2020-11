Consiliul Local Medgidia, legal constituit! Nicolae Păun a fost ales viceprimar

Din comisia pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și urbanism fac parte Nicolae Păun (ALDE) – președinte, Elena Florea (PNL) – secretar, Mircea Oancă (PNL), Arslan Ozgun (PNL), Sorin Radu Elvis (PSD).





Comisia pentru probleme de administrație publică locală, juridic și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor îi cuprinde pe Valentin Marian Anton (PNL) – președinte, Metin Omer (PNL) – secretar, Menan Samir (PNL), Bogdan Marian Moşescu (USR) şi Luminiţa Vlădescu (PSD).





Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale și culte este compusă din Constantin Zisu (PNL) – președinte, Sorina Eftimi (PNL) – secretar, Romeo Valeriu Teodorescu (PNL), Daniela Daniel (ALDE) şi Ionuţ Lupu (USR).





Primarul oraşului Medgidia, Valentin Vrabie, declara în urmă cu câteva zile pentru „Cuget Liber” că speră să facă o treabă bună şi în acest mandat şi că pentru asta va avea nevoie de susţinerea Consiliului Local.





„Avem o majoritate confortabilă şi cred că în aceşti patru ani de zile vom avea ocazia să facem o comparaţie între cât s-a pierdut în zeci de ani de circ şi balamuc în Consiliul Local şi ce s-a întâmplat într-un mandat unde există un interes pentru cetăţean, unde respectul pentru cetăţean se vede în atitudinea fiecărui consilier. Am avut câţiva contestatari mai vocali, dar majoritatea în Medgidia a dovedit că este mai pragmatică şi nu este uşor de păcălit aşa cum au crezut contestatarii gălăgioşi care nu au făcut decât rău Medgidiei. Am înţeles că a existat suspiciune de fraudă electorală, dar când câştigi alegerile cu un procent de 65 la sută nu cred că putem vorbi de aşa ceva. Vă daţi seama cu ce oameni m-am confruntat eu la Medgidia până în prezent. Mă aflu la cel de-al doilea mandat la Medgidia. Oamenii nu mă iubesc, ei mă respectă. Am câştigat respectul lor prin ceea ce am făcut, prin acţiunile mele şi prin curajul care m-a ajutat să nu cedez presiunilor şi atacurilor”, a spus Valentin Vrabie.





Totodată, în cadrul ședinței au depus jurământul consilierii Mircea Oancă (PNL), Menan Samir (PNL) și Florea Elena (PNL). De asemenea, au fost constituite comisiile de specialitate. Astfel, comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură este compusă din următorii membrii: Viorel Copilu (PNL) – președinte, Bogdan Rapciuc (PNL) – secretar, Ozgun Arslan (PNL), Denis Scabatura (PNL) şi Adrian Bereș (PSD).