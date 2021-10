Consiliul Judeţean Constanţa se implică în dezvoltarea activităţii de pescuit din judeţ

Tema principală a discuţiilor a fost cea cu privire la modificările proiectului de lege care reglementează pescuitul, dar şi identificarea investițiilor care derivă din acest sector.





„Piscicultura reprezintă un sector deosebit de important pentru economia judeţului nostru, iar pentru revitalizarea acestui domeniu este nevoie de toată susţinerea şi implicarea noastră, ca autorităţi publice locale. Astăzi, dezbatem, împreună cu dumneavoastră, asociaţiile profesionale şi de profil piscicol, un proiect de lege aflat în faza de elaborare, care reglementează domeniul piscicol şi care a stârnit foarte multe rumori şi nemulţumiri în rândul tuturor asociaţiilor de pescuit. În toată activitatea pe care am desfăşurat-o ca preşedinte al Comisiei de Transport a Camerei Deputaţilor, nu am promovat nici o lege fără să am şi opinia, dar mai ales observaţiile necesare asupra unor legi, din partea celor care sunt beneficiari direcţi ai acestor acte normative. Opinia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru că sunteţi cei care aveţi experienţă în domeniu şi sunt convins că veţi aduce observaţii pertinente şi constructive acestei legi. În acest sens, am avut o discuţie şi cu domnul Gheorghe Ştefan, Secretar de stat în Ministerul Agriculturii, prezent astăzi alături de noi, care a explicat că acest proiect de lege nu va fi aprobat în forma propusă în prezent” , a declarat Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.





Consiliul Judeţean Constanţa a organizat o dezbatere pe tema oportunității dezvoltării activității de pescuit în județul Constanța. Alături de conducerea CJC, la eveniment au participat, Gheorghe Ştefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ioan Dobroţchi, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Ana-Maria Vătămanu, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil piscicol, precum şi ai UAT-urilor din zona riverană a Mării Negre şi a Dunării.