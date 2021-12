Consiliile judeţene vor primi anul viitor un buget de un miliard de lei pentru drumuri

„Am avut discuţii pe baza bugetului de stat pentru anul 2022. Au fost o serie de solicitări din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România pentru buna funcţionare. Am primit asigurări că vom avea faţă de anul trecut un buget mai mare la drumuri, de la 700 de milioane vom avea un buget de un miliard. De asemenea, am primit asigurări că vom primi 90% din costurile de funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. Am primit, de asemenea, promisiunea că se vor actualiza standardele minime de cost pentru această instituţie. De asemenea, faptul că se vor elabora normele de aplicare pentru a primi redevenţa necesară din tot ceea ce înseamnă exploatarea resurselor minerale pentru fiecare judeţ, în parte în funcţie de cantităţile care se exploatează”, a afirmat Veştea.





Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Adrian Ioan Veştea, a declarat, vineri, după întâlnirea de la Guvern a reprezentanţilor Uniunii cu premierul Nicolae Ciucă, că a primit promisiunea că anul viitor se va acorda un buget mai mare de un miliard de lei pentru drumurile judeţene şi se vor plăti 90% din costurile de funcţionare ale Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului de la nivelul fiecărui judeţ.