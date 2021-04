Consilierul local PNL, Mihaela Andrei: „Am depus un proiect pentru 16 parcări etajate”

Mihaela Andrei a oferit detalii amănunţite despre cele trei proiecte importante, întocmai pentru ca cetăţenii oraşului Constanţa să simtă transparenţa şi să ştie care vor fi următoarele modificări făcute în zonele aferente.



„Scările de la Modern sunt foarte periculoase. Cine coboară prin acea zonă nu poate spune că este în siguranţă, astfel că este nevoie de o balustradă. Pasajul de la Gară este un alt proiect important. Ne-am îndreptat atenţia spre acest pasaj în momentul în care cetăţenii din zonă ne-au explicat că nu pot traversa prin acea zonă în siguranţă şi că le este frică să îşi lase copiii să se deplaseze prin pasaj. Eu, împreună cu colegii din Organizaţia PNL Constanţa şi în frunte cu preşedintele Bogdan Huţucă am demarat o acţiune de strângere de semnături. Atât la scările de la Modern, cât şi la pasajul de la Gară se lucrează intens şi eu cred că acesta este un lucru foarte bun. Al treilea proiect este legat de pasarela din cartierul Poarta 6. Ea leagă cele două cartiere, Poarta 6 şi Kilometrul 4/5. Pentru că nu pot trece tot timpul pe acea pasarelă, cetăţenii traversează de foarte multe ori pe calea ferată. De-a lungul timpului, acolo s-au pierdut multe vieţi. Aceste trei proiecte sunt cele mai importante” , a adăugat consilierul local PNL.





Mihaela Andrei a pus şi problema parcărilor. Este ştiut faptul că în Constanţa locurile de parcare sunt destul de limitate, iar consilierul PNL, împreună cu colegii săi au luat frâiele în mână şi au demarat un proiect util.



„Am depus un proiect pentru 16 parcări etajate. Noi, consilierii am indentificat anumite cartiere sau anumite străzi care au avut cele mai multe solicitări privind parcările. Am făcut o notă de fundamentare şi dosarul cu toate aceste locaţii le-am depus la Primăria Constanţa. Din câte ştiu şi m-am interesat, zonele de parcare sunt în lucru. Cam acestea ar fi proiectele importante pentru acest moment. Am văzut că este un mare interes atât din partea presei, cât şi din partea cetăţenilor ca aceste proiecte să fie realizabile. Mă bucur că este un interes major”, a mai adăugat liberala Mihaela Andrei.





„Este vorba despre proiecte pe care eu am început să le depun încă din anul 2017. Primul proiect a fost Parcul Tăbăcărie, care, după cum ştim acum va fi preluat de municipalitate şi se vrea recondiţionarea acelor maluri căzute de lângă lac. Al doilea proiect a fost cel cu scările care fac accesul la Plaja Modern. Este un proiect iniţiat de mine în 2018 pe PUZ, după care primarul din administraţia trecută a trecut acele scări în administrarea Confort Urban pentru refacere şi recondiţionare. În 2020, atunci când actualul edil a venit în primărie eu am reluat trei proiecte pe care le-am depus şi am făcut o adresă scrisă prin care am scos în evidenţă aceste proiecte. Aceste trei proiecte ţin mai mult de siguranţa cetăţenilor decât de înfrumuseţarea oraşului” , a declarat pentru „Cuget Liber” consilierul local liberal.