Consilierul local Cristiana Popescu acuză Inspectoratul Școlar Județean de comunicare deficitară

Situația Școlii Gimnaziale nr. 14 din cartierul Palazul Mare a atras atenția consilierului local al USR Plus Cristiana Popescu, care afirmă că intenționează să aibă o discuție cu inspectorul școlar general pentru analizarea amănunțită a problemei.Iată punctul de vedere al consilierului Cristiana Popescu, postat pe rețelele de socializare:„Este peste puterile mele de a înțelege cum s-a permis ca o școală dintr-o zonă izolată din punct de vedere geografic a Constanței, ce ar trebui să deservească cartiere în plină dezvoltare imobiliară de ani buni precum Palazu Mare, Tomis Plus, Boreal rămâne fără numărul minim de elevi pentru a-și păstra personalitatea juridică. Și nu pentru că nu există copii școlari acolo, ci pentru că e ocolită de părinți, aglomerând alte școli din alte cartiere.Nu vreau să discut motivele părinților, vreau să subliniez nepăsarea fostei conduceri, ascunderea adevarului și dezinteresul autorității locale care a asistat nepăsătoare ani la rând.Ne plângem de școli supraaglomerate care organizează săli de clasă în locul laboratoarelor și a bibliotecilor, cu câte 32-39 de elevi în clase și încercăm să combatem asta, dar nu ne îndreptăm atenția către școlile care riscă să se închidă din cauza numărului mic de elevi și a lipsei de investiții.Ne plângem de trafic infernal în oraș, dar nu ne dăm seama că principalul factor care generează trafic este drumul copiilor până la școală și înapoi, de cele mai multe ori pentru că părinții folosesc vize de flotant pentru a alege școli mai aglomerate decât în cartierul în care locuiesc.Situația școlii 14 nu este una nouă, deși eu cu greu am reușit să aflu ce se întâmplă. Fac parte din Consiliul de Administrație al școlii de la începutul anului 2021, dar am reușit să înțeleg ce se întâmplă cu școala abia după ce s-a schimbat directorul școlii. Până atunci ori am fost înștiințată de ședință cu 5 minute înainte, ori luam parte la niște ședințe transmise online fără a putea înțelege ceva din ce se discuta din cauze tehnice. Cu regret am constat că împiedicarea consilierilor locali de a se implica în activitatea școlii este o practică convenabilă și folosită de multe unități de învățământ cu probleme.Noua conducere a școlii în numai câteva luni a făcut deja investiții și a aplicat pentru accesarea fondurilor din PNRR pentru unitățile de învățământ care înregistrează abandon școlar. Cam asta e diferența atunci când există implicare.Atât din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al managementului urban, Școala 14 trebuie să se dezvolte și să atragă elevii pe care îi are arondați. Mi-e greu să cred că va face asta din administrarea Școlii 38 care îi este concurentă și care are problemele ei în momentul de față.Pentru analizarea amănunțită a situației am trimis o adresă către Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului Local, iar săptămâna aceasta intenționez să discut direct cu Inspectorul Școlar General pe acest subiect. Din păcate, am pierdut deja timp prețios din cauza comunicării deficitare dinspre Inspectoratul Școlar județean. Școala 14 nu a primit încă nicio comunicare oficială în acest sens, deși există o hotărâre a CA al IȘJ încă de la începutul lunii decembrie”.