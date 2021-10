Consilierul local Costin Răsăuţeanu cere redeschiderea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase

Consilierul local PSD, Costin Răsăuţeanu, cere de urgenţă redeschiderea Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. După cum se ştie, în urma incendiului grav în care şi-au pierdut viaţa 7 oameni, spitalul nu mai poate trata pacienţii, iar aceştia trebuie internaţi în alte spitale. Costin Răsăuţeanu spune că autorităţile locale ar putea aloca suma necesară în valoare de 5 milioane de lei care este necesară pentru renovarea spitalului.

"Grupul PSD solicită de urgență convocarea Consiliulul local municipal Constanța în ședința de îndată pentru alocarea sumei de 5 milioane de lei necesară pentru demararea lucrărilor în vederea redeschiderii Spitalului Clinic de Boli infecțioase.

În paralel cu demersul de redeschidere trebuie demarate lucrările de reabilitare și dotare cu aparatură necesară a secției Anestezie și Terapie Intensivă(ATI).Situatia pandemică este foarte gravă, iar sistemul medical din Constanta are nevoie urgentă de redeschiderea Spitalului Municipal pentru tratarea sutelor de cazuri de COVID.Procedurile de achiziție sunt greoaie, lucrările sunt extrem de laborioase și de aceea e nevoie ca autoritatea locală să acționeze cu promptitudine, eficiență si simplitate!S-au irosit deja 3 săptămâni, așteptând în zadar ca primarul Constanței să ia deciziile necesare, timp în care zeci de bolnavi își pierd zilnic viața.Trebuie să protejăm cu toată puterea cadrele medicale care au salvat vieți si care sunt adevărații eroi in lupta cu aceasta pandemie. Un spital inchis blochează plata salariilor medicilor, iar acest lucru este inacceptabil.Consiliul Local poate si are datoria de a aloca fonduri pentru demararea lucrărilor în regim de urgență, urmând să rectificăm aceste sume în funcție de necesități!Fiecare zi pierdută înseamnă alți morți si alte sute de constănțeni care nu au unde să se trateze de această boală perfidă!Riscam sa moară oamenii in stradă!Fac apel la maturitate și responsabilitate din partea colegilor consilieri locali PNL și USR și a conducerii executive a Autorității locale!", a postat consilierul local PSD, Costin Răsăuţeanu, pe pagina sa personală de Facebook.