Consilierii USR-PLUS din Constanţa SE OPUN introducerii taxei pentru îngrijirea spaţiilor verzi

Consilierii locali USR-PLUS din Constanţa sunt împotriva proiectului iniţiat de primarul Vergil Chiţac, care vizează impunerea unei taxe în valoare de 50 de lei pe an pentru îngrijirea spaţiilor verzi din oraş.Aceştia au emis un comunicat de presă prin care au anunţat că vor vota împotriva proiectului şi au şi argumentat de ce.„Marţi, 28 decembrie, în ultima şedinţă de Consiliu Local Municipal din acest an, pe ordinea de zi este introdus proiectul iniţiat de domnul primar Vergil Chiţac, prin care Primăria Constanţa impune plata a 50 de lei/persoană pe an pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. Dacă va avea votul majorităţii consilierilor locali, de la 1 ianuarie 2022 fiecare cetățean cu domiciliul în municipiul Constanța va plăti o nouă taxă.Consilierii USR Constanţa vor vota împotriva acestui proiect şi sperăm că la fel vor face şi consilierii celorlalte formaţiuni politice.Încă de la punerea în dezbatere publică a proiectului, în luna noiembrie, am transmis că această taxă nu are nici o altă justificare în afară de faptul că este doar o altă modalitate prin care constănţenii sunt puşi să deconteze eşecurile administraţiilor anterioare şi gestionarea iresponsabilă a serviciilor publice de către actualul primar.Primăria Constanţa are deja un departament specializat: Serviciul Spaţii Verzi. Pe lângă faptul că domnul Vergil Chiţac nu s-a consultat cu niciunul dintre consilierii USR cu privire la acest proiect, până în prezent nu a fost făcut un audit sau o analiză cu privire la activitatea acestui serviciu din care să rezulte necesitatea impunerii unei noi taxe.De asemenea, considerăm că priorităţile actualei administraţii ar trebui să fie reprezentate de atragerea noilor investiţii, precum şi gestionarea transparentă şi, mai ales, responsabilă a banului public. Poate că în logica administrativă a domnului Chiţac, să cheltuieşti peste 1 milion de euro pentru luminiţe de Sărbători şi artificii, iar din prima zi a noului să-i pui pe constănţeni să scoată bani din buzunare pentru o nouă taxă, chiar reprezintă o realizare.USR Constanţa consideră că acest proiect este un alt derapaj grav de care administraţia Chiţac se face responsabil şi care, din nou, denotă o abordare învechită în care cea mai uşoară şi la îndemână soluţie pentru rezolvarea unei probleme este taxarea cetăţeanului. Deşi subiectul este spaţiile verzi, domul primar ar trebui să ţină cont de faptul că, nicăieri pe lumea asta, banii nu cresc în pom”, se arată într-un comunicat de presă emis de USR-PLUS Constanţa.