Consilierii USR-PLUS din Constanţa nu sunt de acord cu taxa de 50 de lei pentru îngrijirea spaţiilor verzi

„Este o taxă care nu îşi are sensul. Nu este momentul pentru aşa ceva şi nu are sens. Primarul Chițac dorește impunerea unei taxe de 50 RON/persoană pe an pentru întreținerea spațiilor verzi din oraș, lansând în dezbatere publică acest proiect. În primul rând, primarul nu s-a consultat cu consilierii USR înainte de a creiona un astfel de proiect. Orice impunere/taxare pe care cetățenii ar suporta-o necesită consultare prealabilă înaintării în dezbatere. O familie cu 4 persoane ar plăti 200 RON/an pentru un serviciu pe care primăria ar trebui să îl asigure deja din fonduri proprii sau din surse atrase de la investitori. USR se opune acestei taxe pe care cetățenii Constanței ar trebui să o plătească. De ce? Pentru că în primărie există deja un seriviciu specializat - Serviciul Spații Verzi - care este însărcinat cu aceste lucruri. Dacă acesta este ineficient, ar trebui să avem în față rezultatul unui audit sau unei analize din care să rezulte concluzii obiective și propuneri de ameliorare.





Pentru că Primăria trebuie să se concentreze pe atragerea transparentă de investiții, nu pe instituirea de noi taxe pentru cetățeni. Dacă acestea sunt propunerile primarului Chițac pentru finanțarea întreținerii spatiilor verzi, înseamnă că acesta ori nu a înțeles cum funcționează fluxurile bugetare, ori consideră că buzunarele constănțenilor sunt la discreția unei primării învechite ce refuză să se reformeze”, a declarat liderul USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.





La rândul său, senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi, întăreşte ideea lui Dumitru Caragheorghe şi spune că impunerea acestei taxe este o decizie aberantă.





„Acestea sunt măsuri heirupiste. Primarul Chiţac nu s-a consultat cu consilierii USR-PLUS sau cu cei de la PSD. Din punctul nostru de vedere nu vom susţine sub nicio formă introducerea unei noi taxe. Nu neapărat că este vorba despre o taxă care nici nu ştiu cum a fost calculată, dar este total împotriva principiilor pe care le-am enunţat la început, atunci când am realizat coaliţia la nivel local. Nu impunem alte taxe, decât cele existente. Dacă vrem să aducem bani la buget, haideţi să vedem cum facem să atragem investitori, să facem investiţii şi nu să impunem alte şi alte taxe aşa cum oricine poate face. Este o taxă aberantă. Pe lângă suma în sine, această taxă este pusă pe spaţii verzi. Cum vine lucrul acesta? La un moment dat circula o glumă care spunea că guvernanţii ne vor pune taxă şi pe aerul pe care îl expirăm. Cam aşa sună această taxă. Nu avem voie să călcăm iarba, sau ce? Nu există nicio logică în toată această treabă. Domnul Chiţac se contrazice singur, exact aşa cum o face de cele mai multe ori. Aş fi fost de acord până la un punct să recomande asociaţiilor de propietari să se îngrijească de spaţiul verde din faţa blocului. Oricum mulţi dintre noi facem acest lucru. Dar nu să pui taxă”, a declarat şi senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi.





Preşedintele URS-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, spune că acest proiect nu va fi votat de către consilierii locali USR-PLUS Constanţa şi este revoltat de faptul că Vergil Chiţac nu s-a consultat cu ceilalţi consilieri înainte să propună acest proiect.