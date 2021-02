Consilierii locali din Constanţa şi-au făcut publice averile. Cât de bogaţi sunt liberalii

Ionuţ Rusu are şi un împrumut acordat în nume personal în valoare de 40.000 de euro către Emanuel Tiberius Hodor. Pe de altă parte, viceprimarul are trei credite la ING Bank şi Unicredit Bank, în valoare totală de 305.000 lei. Ionuţ Rusu declară că are un venit anual în valoare totală de 967.212 lei.





Consilierul Mihaela Andrei nu deţine terenuri, însă are un apartament în Constanţa, dobândit în 2019 prin contract de vânzare-cumpărare care se întinde pe o suprafaţă de 87 de metri pătraţi. Aceasta mai deţine un autoturism marca Mazda şi mai are şi câteva construcţii pe care le-a vândut în ultimele 12 luni. Este vorba despre patru case de vacanţă şi o construcţie de parcare betonată, vândute lui Marian Marin, primind pe acestea suma totală de 237.500 de euro. Mihaela Andrei mai are un credit bancar la Unicredit în valoare de 56.930 lei şi un venit anual în valoare totală de 60.140 lei.





Adriana Arghirescu are două terenuri la Costineşti, unul agricol şi unul intravilan, primul obţinut prin moştenire, iar cel de-al doilea obţinut prin vânzare-cumpărare. Aceasta mai are şi jumătate dintr-un teren în comuna 23 August. Totodată, mai deţine şi o casă de locuit în Constanţa care se întinde pe o suprafaţă de 170 metri pătraţi. Ea are mai multe active financiare la mai multe bănci în valoare totală de 8.500 de euro şi 28.400 lei. Arghirescu are şi două credite bancare în valoare totală de 247.500. Venitul anual al Adrianei Arghirescu este în valoare totală de 367.672 lei.





Costin Avătavului deţine un spaţiu comercial în Eforie Nord, un autoturism marca BMW, un împrumut acordat în nume personal către SC Verona Gardens SRL în valoare de 28.500 lei şi un venit anual în valoare de 80.627 lei şi 6.000 de euro.





Adriana Cîmpeanu deţine trei apartamente şi o casă de locuit, un autoturism Renault Symbol, două conturi în bancă în valoare de 86.914 lei, un împrumut bancar în valoare de 80.000 de franci elveţieni şi un venit anual în valoare totală de 221.178 de lei.





Alexandru Marian Nazîru deţine un teren intravilan în Techirghiol, un cont bancar în valoare de 40.100 lei şi un venit anual în valoare totală de 36.000 de lei.





Cristian Omocea are un autoturism marca Audi A4, trei credite bancare în valoare totală de 33.200 de lei şi un venit anual total de 79.935 de lei.





Teodor Popa are două terenuri intravilane la Agigea şi la Techirghiol, două apartamente în Constanţa şi în Agigea, o casă de locuit în Agigea şi un spaţiu comercial în Techirghiol. Acesta deţine şi trei autoturisme: un Mitsubishi Lancer, un Ford Ka şi un Suzuki Ignis.





Popa are 6 conturi bancare în valoare de 1.700 de euro, 1.450 de lire sterline şi 115.000 de lei. Venitul anual total al lui Teodor Popa este de 219.084 lei.





Gigi Daniel Tatu deţine bijuterii şi ceasuri în valoare totală de 30.000 de euro şi un venit anual în valoare totală de 201.000 lei şi 30.000 de euro.





Drept urmare, în ediţia ziarului de astăzi, vom prezenta declaraţiile de avere ale consilierilor care reprezintă Partidul Naţional Liberal. Primul pe listă este viceprimarul Ionuţ Rusu. Acesta deţine un teren intravilan în Constanţa, în cartierul Tomis Plus care se întinde pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi, însă terenul nu este în întregime al lui. Ionuţ Rusu deţine o cotă parte de 33% din acest teren intravilan. El mai are o casă de locuit în Constanţa dobândită în 2016 prin contract de vânzare-cumpărare, iar cota sa parte la acest imobil este de 50%. Casa se întinde pe o suprafaţă de 639 de metri pătraţi. Viceprimarul mai deţine ceasuri şi bijuterii în valoare de 50.000 de euro şi active financiare în valoare de 209.265 lei, 50.193 euro, 358 dolari şi 45 lire sterline.