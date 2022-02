Consilierii au căzut la pace! Constanţa va avea o promenadă pietonală pe traseul Portul Tomis - Mamaia

Caragheorghe a explicat faptul că lucrările nu vor începe în acest an, însă este posibil să se intervină în zona Faleză Nord, acolo unde se află o bucată de promenadă construită încă de pe vremea comunismului.





„Promenada ar putea măsura vreo 7-8 kilometri, dar există şi zone în care trebuie să ne spună conceptul de proiect cum se poate interveni în acestea. Peste anumite zone de taluz se poate interveni, peste altele nu prea avem cum, decât dacă vom desfăşura intervenţii mai complexe. Lucrările nu vor începe în niciun caz în acest an. Acest an este pentru documentaţie şi pentru schimbarea paradigmei din şosea de coastă în promenadă. În schimb, anul acesta, în funcţie de cum se termină documentaţia la îmbunătăţirea mediului urban în cartierul Faleză Nord, în respectivul proiect se vor prioritiza zone şi acolo se află deja o bucată din această promenadă care există din vremea comunismului între străzile Grozeşti şi Ciprian Porumbescu. Acolo trebuie intervenit asupra acestei părţi care trebuie reamenajată. Anul acesta, dacă există vreo şansă să se intervină, este în această porţiune. Mai departe, este o chestie care se va desfăşura pe un termen mai lung. Faptul că acest proiect a fost aprobat pe noi ne bucură. Am stat în negocieri vreme de trei întâlniri şi ne-am chinuit să convingem pe toată lumea să introducem toate aceste chestiuni. Am trecut prin momente în care credeam că nu se va întâmpla nimic”, a explicat Dumitru Caragheorghe.

Preşedintele USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, a vorbit pentru „Cuget Liber” despre acest proiect.„Acesta este un proiect care se regăseşte în programul nostru – Constanţa renaşte – al lui Stelian Ion, pentru candidatura la Primăria Constanţa. A fost prins ulterior şi în negocierile pe care le-am avut cu cei de la PNL într-un protocol şi acum am insistat pentru modificarea proiectului din interiorul bugetului. În buget era trecută partea de actualizare documentaţie pentru Riviera Tomis. Însă, Riviera Tomis este şoseaua de coastă. Drept urmare, am intervenit asupra proiectului şine-am îndreptat către reactualizarea documentaţiei cu integrarea Promenadei Mării Negre şi înlocuirea Rivierei Tomis cu aceasta. Există aici studiu de fezabilitate şi cercetarea impactului asupra mediului, protejarea şi conservarea taluzului către un mediu cât mai natural şi bineînţeles completat cu toate anexele legate de spaţii verzi sau diverse locaţii pentru recreaţie”, a declarat pentru „Cuget Liber” liderul USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.