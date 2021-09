Congresul USR PLUS se va desfășura în sistem hibrid, fizic și online

Potrivit Digi24, la congresul USR PLUS participă doar persoane vaccinate, conform unei decizii din iulie a Biroului Național, dar în având în vedere situația epidemiologică și restricțiile de organizare a evenimentelor publice, USR PLUS își asumă respectarea regulilor și a decis organizarea congresului în sistem hibrid, transmis reprezentanții partidului.



Astfel, în prima zi a congresului vor fi prezenți la Romexpo copreședinții USR PLUS, membrii Biroului Național, echipele care candidează la Biroul Național și vor susține prezentări, invitați internaționali, comisia electorală, staff-ul tehnic și presa. În sală vor fi maxim 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanțare socială și vor purta mască obligatoriu.







Evenimentul de la Romexpo din 2 octombrie va fi transmis LIVE integral, astfel încât toți membrii USR PLUS să urmărească discursurile de la Romexpo.













