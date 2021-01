Conducerea CJC, față în față cu reprezentanții ONG-urilor. „Aţi fost ignoraţi timp de 20 de ani!”

„Așa cum am promis am continuat seria întâlnirilor demarate de la preluarea mandatului, cu reprezentanții Organizațiilor Non Guvernamentale. Societatea civilă are un rol extrem de important în dezvoltarea cât mai durabilă a comunității. Am solicitat această întâlnire pentru că vocea dumneavoastră a fost ignorată timp de 20 de ani. Îmi doresc ca împreună să putem realiza proiectele pe care ni le dorim cu toții. Vreau ca această primă întâlnire să nu fie un act formal, ci începutul unei colaborări pe termen lung între societatea civilă și Consiliul Județean Constanța. Ne dorim crearea unui cadru instituțional pe deplin funcţional, în vederea dezvoltării unui dialog constructiv pentru atragerea unui număr cât mai mare de proiecte cu finanţare nerambursabilă la nivelul judeţului Constanța”, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.





La rândul lor, reprezentanții ONG-urilor și-au prezentat activitatea și rolul pe care îl au în societatea civilă și, în același timp, și-au arătat deschiderea și dorința de a colabora cu CJC, în vederea elaborării și implementării unor programe care să conducă la atragerea de finanțări în județul Constanța.





Consiliul Consultativ al Societății Civile, constituit la nivelul Consiliului Județean Constanța va pune accent pe monitorizarea aplicării politicilor publice din următoarele sectoare: economic, protecția mediului, tineret, educaţie, cultură, culte, sănătate, sport, protecţia copilului, turism, precum și alte domenii de interes public. Domeniile enunțate mai sus pot fi adaptate în urma dezbaterilor publice ce vor avea loc.





Noua entitate va fi structurată pe comisii de lucru în funcție de domeniul de activitate al fiecărui ONG și va avea un aparat de specialitate care să asigure organizarea și buna desfășurare a activității acesteia.





„În scurta perioadă de la preluarea acestui mandat, am reușit să interacționez cu trei asociații care au implementat cu succes câteva proiecte benefice locuitorilor județului. Rolul nostru ca și autoritate publică este cel de a vă fi alături în scopul implementării a cât mai multor proiecte, indiferent de domeniul de activitate al dumneavoastră. Consider că această întâlnire și-a atins scopul, pentru că am reușit să capacităm un număr considerabil de ONG-uri, și să le arătăm că suntem deschiși la o colaborare cât mai fructuoasă, pe termen lung. În perioada imediat următoare vom demara o serie de întâlniri, pe fiecare sector în parte și ne vom focusa atenția pe domeniile prioritare”, a spus Stelian Gima, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța.







Înscrierea în consiliul consultativ se va putea face prin cerere de adeziune, cu îndeplinirea următoarelor condiții: Organizațiile Non Guvernamentale trebuie să aibă personalitate juridică și să funcţioneze de cel puțin doi ani, să își desfăşoare activitatea pe raza județului Constanța, cu filială declarată în județul Constanța, într-un domeniu de interes public. Totodată, ONG-urile trebuie să nu înregistreze datorii la bugetul de stat și să prezinte un raport detaliat al activității pe o perioadă de minim doi ani.





Scopul întâlnirii a fost acela de a îi cunoaște pe reprezentanții societății civile cât și de familiarizare cu obiectul de activitate al fiecărui ONG participant. Discuțiile s-au concentrat pe prezentarea și dezbaterea Regulamentului de Înființare, Organizare și Funcționare a Consiliului Consultativ al Societății Civile, constituit la nivelul Consiliului Județean Constanța. Menționăm că acest regulament urmează a fi suspus dezbaterii publice și va putea fi consultat pe site-ul instituției.