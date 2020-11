Comuna Cumpăna va fi împodobită, în acest an, cu obiectele din anii precedenţi

„Se apropie sărbătorile de iarnă. Sărbătorile sfântului Crăciun. Bucurie, altădată şi pentru cei mici dar şi pentru cei mari. Din păcate, anul 2020 a făcut să întunece această aşteptare a bucuriei sosirii Crăciunului. Bucurie, în sufletele noastre, adusă şi prin sprijinul acelora care vor să împodobească localitatea, vor să o facă mai luminoasă, mai primitoare, mai veselă, cum spunem noi. Administraţia publică locală Cumpăna, ca de altfel la nivelul întregii ţări, nu are posibilitatea anul acesta să bucure aşa cum ne-am fi dorit. Amintiţi-vă anul 2019 a fost pentru prima dată când am realizat un mic orăşel al copiilor, dar aşa mic, cum a fost el, a fost investiţia noastră, a tuturor din bani publici pe care l-am amenajat spre deliciul copiilor. De ce să le luăm copiilor această fericire din suflet? Trebuie să luptăm cu această situaţie care înnegurează zilele ce vor urma şi chiar dacă sunt sărbători în familie, atunci când ieşim pe stradă să putem să vedem un aranjament, o decoraţiune. Anul acesta nu vom putea achiziţiona noi aranjamente, noi decoraţiuni. Am inventariat stocurile noastre pe care le avem achiziţionate de-a lungul anilor. Vom amenaja localitatea folosind acele decoraţiuni pe care anul trecut le-am achiziţionat. Tocmai de aceea, dragi locuitori ai comunei Cumpăna, vreau să subliniez că noi nu putem face nimic fără sprijinul dumneavoastră. Este destulă durere ca noi să o accentuăm prin vorbe, prin comentarii care sunt nefondate”, a transmis primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.





