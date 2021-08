Codrin Ştefănescu, sfaturi pentru Ludovic Orban

„Mesaj pentru Ludovic! Am înțeles cā 34 de șefi de organizații județene PNL au schimbat tabăra și merg cu Cîțu. Știu bine placa: dosare, amenințări, șantaj, am copii și rămân pe drumuri, băieții buni din pădure, așa a zis Iohannis! Oameni curajoși și de mare caracter, nu-i așa? Așa am pățit și noi cu Liviu Dragnea! Exact la fel! Erau 38 de șefi județeni, toți foști prieteni, plus secretarul general al PSD care-i coordona. Au semnat chiar și o scrisoare publică, că-i dictator, radical, că dă în multinaționale, că ne-a băgat în război cu grupurile străine de interese, ceea ce e nasol și nu se face! Vezi, la el a fost mai greu, nu se compară cu tine! Pentru că tu ești băiat ascultător, cuminte, ai sărit la miting cu reziștii, ai stat în genunchi in faţa Codruţei, deci poți scāpa mai ușor! Dar poţi face ceea ce am făcut eu: ridică primarii, ocupă sediile județene cu membrii adevărați și deloc sperioși, lasă-i să iasā public și să vorbeascā de toate mizeriile liderilor tăi trădători! ! Și îți mai dau un sfat: după ce câștigi, rade-i! Să nu fi bun și politicos ca Liviu, care nu m-a lăsat să fac curățenie totală printre securici și infiltrați. Că altfel aveai opoziție astăzi de nu dormeai noaptea, asta în cazul puțin probabil că ați fi câștigat alegerile! Liviu a crezut că un nemernic trădător se poate schimba în timp, ei bine, nu! Nu se schimbă! Așa s-a născut să fie! Îți scriu aceste rânduri pentru că nu credeam că poate fi mai rāu decât cu tine. M-am înșelat! A apărut Cîțu și coșmarurile noastre au fost depășite integral!”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul secretar general PSD Codrin Ștefănescu, îi dă liderului PNL Ludovic Orban sfaturi din proprie experiență cum să procedeze cu securicii și infiltrații din partid.