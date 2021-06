Clădirea abandonată de la Grădiniţa nr. 47, ignorată de autorităţi! „Se va analiza situația!”

„Locuim în cartier şi am depus dosarul de înscriere la creşă, însă ni s-a spus că sunt şanse mici să prindem un loc din septembrie. Poate pe parcurs, dacă vor mai fi părinţi care renunţă. Dar la momentul respectiv, care nu ştim când va fi, nu avem ce să facem cu cel mic. Cu încă un copil în clasa zero, care va merge la afterschool, pentru că nu are cine să îl ia de la şcoală, nu ne vom putea permite o creşă privată şi nici nu am găsit o bonă dispusă să stea cu amândoi, până venim noi de la serviciu. Văd această clădire în fiecare zi, cum stă goală, când ar putea să fie amenajată pentru a primi copii. Sunt sigură că sunt mulţi părinţi în situaţia noastră!”, ni s-a plâns Alina G., din cartierul Inel II.