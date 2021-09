CJC isi prezintă raportul de activitate. Managerii instituțiilor subordonate sunt prezenti

Mihai Lupu: "Vrem sa prezentam ce am preluat, ce am făcut și ce urmează sa facem." Mihai Lupu: "Este un moment foarte important pentru CJC. Din pacate aceasta pandemie ne a obligat la foarte multe restrictii si nu am putut sa ne vedem. Fac apel la toți cetățenii județului nostru sa mearga sa se vaccineze. 92 la suta din populația nevaccinata este in spital. Doar acest vaccin poate duce la eliminarea intr o mare măsură a acestui virus."







"Inca de la preluarea mandatului, am prefigurat un plan de analiza astfel încât sa obțin rezultate maxime. Am analizat sistematic activitatea instituțiilor subordonate CJC. În paralel am urmărit strategia de dezvoltare durabila a județului Constanța. Am avut misiunea de evaluare a sistemului de prevenire a corupției. Cele mai mari probleme au fost cu privire la organizarea și actualizarea regulamentului interior al instituțiilor. Controlul intern se desfășoară prin intermediul serviciului control. În perioada analizata s au desfășurat 12 acțiuni de control cu tematica. Instituțiile noastre cat si cele subordonate au nevoie de un sistem informativ actualizat în asa fel încât sa putem fi eficienți si transparenți in activitatea noastră. Acest sistem trebuie implementat cat mai rapid," a mai declarat Mihai Lupu.







Mihai Lupu: "Direcția generala de proiecte este în subordinea domnului vicepreședinte Petre Enciu. Proiectele de implementare sunt structurate pe POR 2014-2020. Au existat multe proiecte privind infrastructura drumurilor și modernizarea acestora. Reabilitarea Muzeului de Istorie este si acesta un proiect important. Mai vorbim aici si despre dezvoltarea si promovarea turismului. Un alt proiect este extinderea Delfinariului. Avem și cateva proiecte finalizate cum ar fi renovarea cetății Carsium. Derularea proiectului privind onservarea clădirilor de patrimoniu este si el unul important"







Mihai Lupu: " O direcție foarte importanta este Direcția generala tehnic urbanism și amenajare a teritoriului. Vorbim despre monitorizare infrastructura rutiera si județeană. Se modernizează drumurile județene 392 si 393. La departamentul de urbanism s a eliberat un număr de 187 de certificate de urbanism. Am venit în întâmpinarea UATU-urilor ori de cate ori a fost nevoie."

La această oră are loc prezentarea bilanțului activității Consiliului Județean Constanța și a instituțiilor subordonate acestuia. La ședința sunt prezenți cei din conducerea CJC, dar și managerii instituțiilor subordonate.