CJC face primii paşi pentru construirea drumului „Dobrogea Expres”. „Reprezintă o necesitate stringentă”

„Scopul nostru este de a ne întâlni și de a dezbate orice proiect de dezvoltare al acestui județ și implicit al regiunii în care locuim. Să poți dezvolta un județ, pe lângă necesitățile curente de trai, avem nevoie de drumuri care să ne permită o dezvoltare economică considerabilă, dar și de o mobilitate cât mai facilă a forței de muncă. Construirea unui drum expres Constanța – Tulcea reprezintă o necesitate stringentă a regiunii noastre. Împreună cu toți factorii implicați în demararea, implementarea și construirea drumului Dobrogea Expres, ne-am întâlnit astăzi pentru a vizualiza cele patru variante de traseu și de a dezbate pe marginea acestora”, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța Mihai Lupu.





Din cele patru variante de traseu expuse, în acest moment, niciuna nu străbate sau intersectează situri arheologice, iar dintre acestea doar una nu se suprapune cu zone protejate sau care fac parte din Situl Natura 2000. Astfel, cele patru alternative de traseu au o lungime maximă de 158 km și minimă de 106 km (din care 32 km din DN22 existent va fi redimensionat). Proiectul are ca scop principal reducerea timpului de călătorie și implicit a condițiilor de siguranță a traficului rutier, iar valoarea inițială estimată a contractului este de aproximativ 18 milioane lei.





„Prin construirea acestui drum expres cel mai mult va avea de câștigat sectorul turistic al celor două județe, Constanța și Tulcea. Totodată, acest drum expres va avea un impact major pozitiv asupra creșterii economice din regiune, precum și a numărului agenților economici. Un factor care a împiedicat, până în prezent, mobilitatea urbană, așa cum am mai spus de multe ori, este reprezentat de plata taxei pe care locuitorii și turiștii o achită pentru a intra sau ieși din județele Constanța și Tulcea. Lucru care nu mi se pare firesc! Această taxă are un impact negativ și asupra transportatorilor comerciali și consider că ar trebui eliminată cât de curând posibil. Întâlnirea de astăzi, a fost o primă dezbatere dintr-o serie de sesiuni de lucru, ce se vor concretiza prin construirea Drumului Dobrogea Expres, atât de necesar locuitorilor Dobrogei”, a mai precizat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.





De asemenea, drumul este prevăzut și în cadrul Master Planului General de Transport al României și va face legătura între Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin – Brăila.