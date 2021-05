CJC a schimbat managerul Spitalului Județean. Cine este noul director

„Eu sunt plecat la un congres. Am înţeles că a venit o hârtie la spital. Astăzi (n.r. - joi, 13 mai) este ultima zi a interimatului meu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ioan Tiberiu Tofolean. Acesta a fost numit pe 9 noiembrie 2020, în locul medicului Cătălin Grasa căruia îi expira mandatul pe 12 noiembrie. Dr. Ioan Tofolean nu s-a decis încă dacă va candida sau nu atunci când va fi organizat concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Judeţean Constanţa.





Ionuţ Cornel Popescu are 43 de ani şi este născut la Constanţa. A absolvit Liceul „Traian”, în anul 1996, şi a studiat la Universitatea Maritimă Constanţa, unde a terminat Facultatea de Electromecanică Navală, fără să dea examenul de licenţă. Ulterior, a făcut Facultatea de Management şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, iar, în 2007, a obţinut diploma de master la Şcoala Naţională de Studii Politice Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. A lucrat la Spitalul Clinic CF Constanţa, timp de patru ani, fiind, pe rând, manager şi director financiar. Din 2017, a făcut parte din Consiliul de Administraţiei al Unifarm, unde, în iunie 2020 a fost numit director interimar, ca urmare a suspendării directorului de atunci, Adrian Ionel. După încetarea mandatului de patru luni, a fost cooptat în echipa de consilieri ai preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.







Dr. Marius Prăzaru rămâne director medical





La Spitalul Judeţean Constanţa, Ionuţ Cornel Ionescu va face echipă cu directorul medical dr. Marius Prăzaru, după ce conducerea CJC a decis ca să îl menţină în funcţie. „Pe 11 mai, expira mandatul. Cu o zi înainte, am primit hârtia, pentru continuare în funcţia de director medical până la scoaterea postului la concurs, dar nu mai târziu de şase luni. Mă voi înscrie la concurs, sigur că da, pentru că am venit să fac treabă şi consider că pentru a avea rezultate, trebuie o muncă susţinută şi continuitate. Dacă trebuie să mă dau la o parte, o voi face, nu o să fie o problemă, am o meserie, sunt medic primar. Însă, sunt tânăr, sunt energic şi consider că pot să aduc un suflu nou în Spitalul Judeţean Constanţa”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, medicul primar Marius Prăzaru.



„Constănţenii să aibă încredere în Spitalul Judeţean!”





Întrebat dacă va face echipă cu noul manager, Ionuţ Ionescu, acesta s-a arătat sigur că va fi o bună colaborare. „Sunt convins că vom face echipă bună. Îl cunosc, suntem apropiaţi ca vârstă şi vrem să fie bine. Vrem ca Spitalul Judeţean Constanţa să fie respectat şi ca toţi constănţenii să aibă încredere în această unitate. Aici se întâmplă acte de eroism în fiecare zi, la capul bolnavului, departe de ochii publicului. Constănţenii trebuie să ştie că pot să rămână la Constanţa, nu mai este nevoie să plece la spitalele din Bucureşti. Avem capacitatea să facem şi aici lucruri bune”, a adăugat medicul primar Marius Prăzaru.





Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a decis schimbarea din funcţie a managerului interimar al Spitalului Judeţean „Sfântul Andrei” Constanţa, dr. Ioan Tofolean, chiar în ziua în care acestuia îi expira mandatul, joi, 13 mai. Noul manager este Ionuţ Cornel Ionescu, consilier al şefului CJC pe probleme medicale şi fost director al Unifarm.