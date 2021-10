Cîţu: „Vom ajuta primăriile cu fonduri, dar nu am văzut un minim de efort de a reduce cheltuielile”

În opinia sa, o discuţie pe acest subiect cu autorităţile locale trebuie făcută transparent, pe faţă.





„Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autorităţile locale de trei ori: la rectificarea bugetară, prin calamităţi şi apoi prin Fondul de rezervă. Nu am văzut din partea autorităţilor locale, până la acest moment, un minim efort de a reduce cheltuielile. Niciunul! Deşi am avut la începutul anului această discuţie cu autorităţile locale. Vedem doar că cer mai mulţi bani de la buget. Am înţeles că au crescut facturile, am înţeles că au crescut preţurile, dar totuşi aceste primării ar trebui să colecteze mai bine, pentru că multe primării am văzut că nu colectează venituri. În acelaşi timp am văzut că nu au făcut niciun efort în a reduce cheltuielile”, a declarat Florin Cîţu, citat de Agerpres.