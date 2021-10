Cîțu, după consultări: "Nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier"

Liderul PNL, Florin Cîțu, spune, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, că în acest moment partidul său nu are majoritate și astfel nu a înaintat la consultările cu președintele Klaus Iohannis o propunere de premier. Însă, acesta a precizat că atunci când liberalii vor forma o majoritate în jurul lor, vor propune un prim-ministru.„În acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier. I-am spus președintelui că săptămâna trecută în Parlament s-a conturat și s-a votat și este clar o majoritate USR – AUR – PSD. Aceasta este deocamdată majoritatea la care ne uităm cu toții", a declarat Florin Cîțu.Întrebat dacă ar reintra la guvernare cu USR, care l-a propus pe Dacian Cioloș premier, Cîțu a răspuns: „PNL are o decizie în Biroul Executiv foarte clară, care spune că dacă USR votează moțiunea împotriva PNL, nu putem să mergem la guvernare cu USR”.„Atunci când vom avea o majoritate, vom da și premierul și vom merge mai departe. O majoritate în jurul PNL este varianta pe care noi mergem”, a mai spus premierul demisionar.Întrebat cât va mai dura până când va fi numit un guvern cu puteri depline, Florin Cîțu a afirmat: „În acest moment există o majoritate votată în Parlament, care s-a unit, PSD-USR-AUR. Cred că nu sunt atât de cinici încât să fi dat jos un guvern fără a veni cu o soluție. Vom încerca să facem altă majoritate”.Acesta a spus că va avea negocieri pentru formarea unei majorități.„Toate opțiunile sunt pe masă”, a mai adăugat Cîțu.