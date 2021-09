Cîțu acuză șantajul USR-PLUS: „Nu are nicio legătură desființarea SIIJ cu dezvoltarea României”

„Aş vrea să discutăm despre program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj”, a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.





Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că USR-PLUS şantajează cu Secţia Specială şi a subliniat că politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj şi că nu este timp de jocuri politice, în contextul discuţiilor cu privire la programul de investiţii „Anghel Saligny”.