Cîțu a primit derogare pentru a putea candida la președinția PNL

Reamintim că premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că nu are probleme cu vechimea în partid pentru a-şi depune candidatura la şefia PNL, precizând că în cazul în care va fi nevoie de o derogare, aceasta va fi aprobată printr-un vot în Biroul Politic Naţional, fără să fie nevoie de alte proceduri.



El a fost întrebat la Parlament dacă îşi poate depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al PNL fără să fie împiedicat de criteriul vechimii în partid şi dacă era nevoie de un document scris pentru o derogare în acest sens.



"Vom discuta în BPN. (...) Nu trebuie făcută nicio hârtie, nu-ţi trebuie hârtie pentru derogare. Se face un vot în BPN", a afirmat Florin Cîţu.



Premierul a subliniat că are vechime în partid.



"Ba am vechime, este o interpretare a statutului. Eu mi-am depus adeziunea în termen, sunt 5 ani de atunci, a fost aprobată puţin mai târziu. La 10 septembrie a fost depusă. (...) Veţi vedea, îmi voi depune candidatura, vom câştiga preşedinţia PNL şi mergem mai departe. Nu este niciun impediment", a precizat Cîţu.

BPN al PNL a dat un vot în unanimitate privind derogarea de la Statutul partidului pentru candidatura la preşedinţia PNL, a anunţat premierul Florin Cîţu."Un alt vot a fost dat pentru derogare doar ca să fim siguri, pentru derogare de la Statut pentru candidatura mea la preşedinţia PNL, a fost vot unanim pentru această derogare", a declarat Florin Cîţu, miercuri, la finalul şedinţei BPN al PNL.