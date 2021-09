Cioloș, după primul tur al alegerilor din USR PLUS: Nu m-am așteptat la acest rezultat. Dacă voi câștiga, îmi depun mandatul în 2023

Potrivit Digi24, acesta a precizat că intenționează să nu mai candideze la șefia grupului RENEW, dacă va fi președintele partidului.







„E un rezultat strâns, dar dincolo de rezultat mi se pare importantă prezența masivă la vot. Am fost plăcut suprins să văd mobilizarea. Este primul vot comun după fuziune și asta arată că membrii au încredere. Vreau să le mulțumesc pentru mobilizarea lor la vot. Competiția este deschisă și pentru mine este important că demonstrăm un proces democratic în USR PLUS, pentru că am avut ocazia să vedem ce înseamnă competiție la alte partide. Sper ca și pentru turul doi să rămânem în aceeași atmosferă. Important este ca după acest proces USR PLUS să iasă întărit, consolidat și să ne pregătim să putem livra din ce am promis din campania electorală”, a declarat Dacian Cioloș.



Acesta spune că după alegeri, indiferent de rezultat, va lucra împreună cu Dan Barna și Irineu Darău.



„Nu m-am așteptat la acest rezultat. Nu văd acest proces ca o competiție, eu sunt coleg cu Dan Barna, cu Irineu Darău și vom lucra împreună. Pentru mine nu mai există membri USR și membri PLUS. Suntem colegi. Am candidat pentru a contribui la consolidarea acestui partid”, spune liderul USR PLUS.





Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat joi, după anunțarea rezultatului votului pentru șefia partidului, că nu se aștepat la acest rezultat și că este o competiție strânsă între el și Dan Barna. Cioloș a spus, de asemenea, că intenționează să își depună mandatul în 2023, dacă va câștiga alegerile din partid, înainte de anul electoral 2024.